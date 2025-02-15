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    隔空拚場！同時辦踩街競賽 彰化市長到和美拉人⋯⋯鎮長不忍了

    去年彰化市踩街國際嘉年華人氣滿滿，擠爆舊城區。（資料照，記者劉曉欣攝）

    去年彰化市踩街國際嘉年華人氣滿滿，擠爆舊城區。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/02/15 16:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市與和美鎮今晚都有舉辦創意踩街競賽，彰化市長林世賢到和美鎮參加活動，上台致詞還邀請和美人到彰化市參與盛會。和美鎮長林庚壬當場不忍了，馬上跟民眾強調，和美鎮今年踩街有早年的「拚場」氣勢，也歡迎彰化市民來參加。

    彰化市長林世賢表示，彰化市都會選在元宵節前後的星期六晚上，舉辦踩街國際嘉年華，同時邀請來自日本的友好城市來共襄盛舉，今年有共有37隊報名踩街競賽，獎項有25名，獎金最高5萬元。另有表演路線，也有24個單位參與，沿街也會發放2000個蛇年造型小提燈，將讓彰化市的舊城區鬧翻天。

    林世賢指出，他會邀請和美人來欣賞彰化市踩街國際嘉年華，就是到和美鎮隔壁的彰化市來看熱鬧，因為他原本並不知道和美也在同一晚要辦踩街。但他認為，彰化市是彰化縣人口最多的行政區域，和美鎮是第3名，兩地同晚辦踩街，行政首長又互相邀請民眾參與，這是互相推銷、互相拉抬，可以一起炒熱踩街氣勢。

    和美鎮長林庚壬則強調，他小時候和美鎮元宵節非常熱鬧，市區分成南堡與北堡，各自都會準備大陣仗的藝陣演出，最大的出資者都是當地紡織大廠，雙方都是仙拚仙，誰也不想輸，拚場氣味濃厚，成為街頭巷尾話題焦點。

    林庚壬說，今年為了讓提燈踩街活動重現往日風華，52個踩街競賽隊伍分成5條踩街路線，各自由聯興宮、金山宮、和福宮、天妙寶宮與和美福德宮出發，然後在市中心的街長宿舍集合，並設有4個表演站，踩街競賽最高獎金為1萬元，也會沿途發送可愛小提燈。

    彰化縣和美鎮今年的小提燈非常可愛，踩街當晚也會發放。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮今年的小提燈非常可愛，踩街當晚也會發放。（和美鎮公所提供）

    彰化市公所在踩街嘉年華，也會發放蛇年小提燈。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市公所在踩街嘉年華，也會發放蛇年小提燈。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮今年的小提燈非常可愛，踩街當晚也會發放。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮今年的小提燈非常可愛，踩街當晚也會發放。（和美鎮公所提供）

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