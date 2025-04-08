把握好天氣！明下半天起由北往南變天 週日再轉涼

4/8至4/10降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/04/08 11:28

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地氣溫逐漸回暖，並維持多雲到晴的好天氣，但中央氣象署提醒，明天下半天起，受到鋒面接近影響，各地又要變天，將由北往南逐漸轉雨，尤其中部以北、東北部地區、南部山區要注意局部大雨，週五雨勢短暫趨緩後，週六隨即有另一波鋒面通過台灣，並帶來更廣、更明顯的降雨。

中央氣象署科長林伯東說明，今日因高空低壓系統通過，台灣上空雲量較多，且東半部地區仍可能有降雨出現，但今明兩天上午天氣都將維持穩定，直到週三下午至晚間受到鋒面接近影響，天氣將由北往南轉雨，並可能有雷雨出現。

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林伯東進一步指出，週三晚間至週四都是鋒面通過的過程，各地天氣不穩定，容易有局部性陣雨或雷雨，中部以北地區、東北部地區、南部山區注意局部大雨，且部分地區可能有短延時強降雨發生。

此外，林伯東說，這波鋒面後方沒有明顯的冷空氣，而週五剛好是2波鋒面之間的空檔，各地降雨趨緩，僅桃園以南山區、東半部山區持續有雨，離島地區則為多雲。

但另一波鋒面隨即在週六通過台灣，林伯東提醒，這一波鋒面帶來的降雨區域比前一波鋒面更大、更廣，各地都有機會出現雷雨或短延時強降雨，通過後也將帶來一波較弱的冷空氣，造成週日至下週一東北風增強，但降雨也逐漸趨緩。

林伯東表示，週六前沒有冷空氣影響，因此各地氣溫都可以維持在18至26度之間，且沒有降雨時，白天氣溫還能再高一些，但週日後受東北風影響，各地氣溫稍微轉涼，白天氣溫下滑至22度，夜間、清晨低溫約15至16度。

4/11至4/14降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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