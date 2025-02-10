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    提振觀光找解方 台灣區觀光協會聯合會提倡AI機器人助攻

    提振台灣觀光吸引國際旅客，「愈在地、愈國際」是策略，提供台灣特色的旅遊體驗。（記者楊金城攝）

    提振台灣觀光吸引國際旅客，「愈在地、愈國際」是策略，提供台灣特色的旅遊體驗。（記者楊金城攝）

    2025/02/10 19:18

    〔記者楊金城／台南報導〕春節長達9天假期，許多民眾因台灣旅宿價格高昂，寧可選擇出國遊玩，衝擊觀光產業，台灣區觀光協會聯合會今天（10日）提出政府輔導業者運用AI機器人降低旅宿成本、解決缺工和注重國際行銷，西拉雅國家風景區管理處處長許主龍提出「愈在地、愈國際」策略，以台灣特色旅遊吸引國內外觀光客。

    台灣區觀光協會聯合會今天（10日）在台南市舉行理監事聯席會議，總會長林務局長說，近年來國際旅客不如預期，今年春節住宿率更僅有4成，花蓮不到3成最慘，許多旅宿業賠錢經營，觀光產業不振，影響住宿、餐飲、伴手禮、農產、遊覽車的層面廣，政府應促進觀光經濟復甦外，期待透過AI助攻旅宿升級，降低成本回饋旅客。

    林務局長說，為吸引國際觀光客來台，政府應鎖定國家、地區邀請當地媒體、旅遊網紅免費前來台灣旅遊，加強國際行銷推廣台灣觀光在世界的知名度和能見度，兩岸觀光也要恢復。

    許主龍指出，政府為振興觀光，西拉雅國家風景區管理處負責南區觀光圈的整合，要讓觀光業者對推動觀光有感，觀光署也與國家公園署、林業保育署跨部協調，「署」條三兄弟合作發展觀光，此外，「愈在地、愈國際」特色旅遊體驗才能吸引國際觀光客。

    對於台灣區觀光協會聯合會將設數位轉型諮詢小組輔導業界推動AI機器人，台灣區觀光協會聯合會副總會長、苗栗旅宿業者林吉財指出，政府應獎勵民間發展AI行銷與管理模式，優化旅宿品質，並解決餐飲旅宿業缺工問題，降低成本。

    台灣現有AI機器人智能服務，有智能炒菜機器人、掃地機、迎賓機器人、送餐機器人、客房服務機器人、智能報到機及販售機等，有助紓解觀光產業人力短缺。

    西拉雅國家風景區管理處處長許主龍提出「愈在地、愈國際」策略、整合觀光圈的策略，以吸引國內外觀光客。（記者楊金城攝）

    西拉雅國家風景區管理處處長許主龍提出「愈在地、愈國際」策略、整合觀光圈的策略，以吸引國內外觀光客。（記者楊金城攝）

    台灣區觀光協會聯合會總會長林務局長（左二）、副總會長林吉財（右二）對提振台灣觀光提出建言。（記者楊金城攝）

    台灣區觀光協會聯合會總會長林務局長（左二）、副總會長林吉財（右二）對提振台灣觀光提出建言。（記者楊金城攝）

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