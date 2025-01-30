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    澎湖西嶼外垵溫王宮走春趣 元宵廟會盛典提前登場

    印尼漁工出動四聖獸，為西嶼外垵溫王宮廟會增添喜慶。（許國政提供）

    印尼漁工出動四聖獸，為西嶼外垵溫王宮廟會增添喜慶。（許國政提供）

    2025/01/30 19:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼外垵溫王宮今年將元宵盛典提前登場，推出新春趣活動，自大年初1延伸至14，並結合澎湖最大衛星漁港特色，推出白金土魠、白腹魚及黃金海豚抽獎，還有印尼漁工組成的4聖獸表演，成為澎湖民眾及旅外民眾返鄉最佳去處，也提前引爆澎湖元宵慶典熱潮。

    西嶼外垵溫王宮是澎湖最具歷史與信仰力量的聖地之一，廟中供奉溫府千歲，保佑信眾風調雨順、平安順遂。今年從農曆初1到14（國曆1月29日至2月11日），外垵溫王宮新春趣包括【溫蹟均霑走新春】—過平安橋拿發財金！【王恩普照進市集】、【庇護兒童求玩具】、【佑國佑民抽海鮮】、【神通廣大乞海豚】、【威名遠播眾點燈】、【文創商品自動售】、【外勞神獸賀年華】。

    位於澎湖本島最西端的西嶼外垵漁港，也是澎湖重要衛星漁港，不僅船隻超過200艘，同時噸位數都較大，捕捉土魠等高經濟性魚種為主，屬於澎湖經濟較為富裕的漁港，也是西嶼人口最集中的村落，外垵溫王宮為當地信仰中心，香火相當鼎盛。

    另外，外垵人口數約為2000餘人，但印尼漁工高達800餘人，平日不僅協助漁船作業，在澎湖勞動人口逐漸高齡化之際，更是重要慶典勞動力主要來源，針對西乞龜澎湖元宵重要慶典，當然印尼漁工也不會缺席，自製4神獸武轎參與盛會，近年來已發展成為外垵元宵表演重頭戲，不少民眾專程前往參加，欣賞融入異國風情的澎湖元宵節。

    澎湖西嶼外垵漁港，漁產相當豐富。（許國政提供）

    澎湖西嶼外垵漁港，漁產相當豐富。（許國政提供）

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