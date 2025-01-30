彰化最強走春！ 這裡年初一狂吸10萬人次 外縣市遊客都來了

彰化最強走春的「春節市集」強力登場，創下單日10萬人次的紀錄。（記者劉曉欣攝）

2025/01/30 18:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市為期9天的最強走春，由「年貨大街」交棒給「春節市集」，封街路段也從永樂街，擴大到從中華路到華山路的民族路段，光是大年初一就創下單日10萬人次的歷史新高，在攤商翻倍下，整體營業額成長5成，預估9天營業額可上看1000萬元，最重要的是連外縣市遊客都來了。

「春節市集」從大年初一開跑，許多彰化人看到逛街人潮都覺得「彰化市的熱鬧回來了」，昔日永樂民族商圈，就是彰化人吃喝玩樂的最佳去處，原本以為去年首次大規模封街的「春節市集」人潮只是曇花一現，今年續辦再創人潮新高，讓彰化人終於可以大喊「彰化不無聊」。

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彰化市長林世賢表示，今年的「春節市集」攤商有120攤，這是去年60攤的2倍，只要跟合作攤商與店家消費滿100元，就可領取1張摸彩券。目前攤商購買的摸彩券已達7萬5000張，也就是攤商預期營業額將超越750萬元規模，由於還有攤商持續追加中，整體營業額可望締造新紀錄。

林世賢說，去年「春節市集」5天就吸引將近20萬人潮，原本預估今年人潮翻倍，但從大年初一就有10萬逛街群眾來看，現場買氣非常旺，大年初二的人潮完全沒有間斷，連周邊店家生意也跟著成長。在首波摸彩活動，抽中大獎就有來自台南市與彰化縣和美鎮，這代表活動已打出知名度，可以吸引外地與外縣市民眾參加。

負責承辦的散策文創公司指出，「春節市集」活動時間為下午2點到晚間9點，大年初一則是中午12點過後就開始出現人潮，還不到2點就出現全場已是人擠人，9天活動發放超過15萬元消費券，花費100元就可以拿到200元消費券，每天開放100名，反應非常熱烈。

散策文創公司表示，「春節市集」共安排4個表演舞台來進行同步演出，也有座位區可讓民眾歇腳與用餐，而市公所團隊堅持的垃圾分類，完全比照彰化市定點清運的回收分類標準，每個回收點都派專人進駐，遇到不會分類的民眾，就現場進行教學與示範。

彰化市的春節市集設有4個表演區，吸引許多人觀賞。（記者劉曉欣攝）

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