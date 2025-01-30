先夫託夢要捐款 她初二趕赴雲林家扶送愛心

大年初二蔡雪李（右）攜子林昶昕（左）到雲林家扶中心捐贈20萬元助學金，由主任廖志文（中）代表接受。（記者黃淑莉攝）

2025/01/30 19:10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（30）日大年初二習俗回娘家，家住虎尾的蔡雪李卻帶著兒子急忙到雲林家扶中心捐贈20萬元做家扶學子的助學金。蔡雪李指出，先生生前長期支持家扶中心，家人延續他的愛，4年前因太忙忘了捐款，先生即託夢指定她大年初一去捐，今年因抽不出時間，先焚香告知先生改在初二。

雲林家扶中心主任廖志文表示，蔡雪李女士的先生是前珠友建設董事長林文生，生前很支持雲林家扶各項活動，包括藝文、急難救助、年節慰問、助學金，過世後至今快8年，家人延續他的愛心，每年捐款助學。

請繼續往下閱讀...

蔡雪李說，原本捐款時間不固定，4年前因工作忙碌忘了，先生即託夢指定她大年初一去家扶捐助學金，這幾年都大年初一固定去家扶捐款，今年實在抽不出時間，已有跟先生說明改在初二且獲得同意，所以今天帶著兒子、英發全球企業特助林昶昕一起來參加。

林昶昕表示，今天聽到媽媽跟家扶中心人員分享，終於知道為什麼最近幾年總是在大年初一要到雲林家扶中心捐贈助學金，未來他會協助讓父親的愛延續，讓經濟弱勢孩子能透過教育翻轉人生。

廖志文指出，從家扶的電腦系統資料，林文生家族這幾年捐贈雲林家扶的金額已達250萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法