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    「氣炸鍋」買了很後悔？內行人改推：這1台更實用

    網友好奇「氣炸鍋買了會後悔嗎」，引起網友熱議，示意圖。（資料照）

    網友好奇「氣炸鍋買了會後悔嗎」，引起網友熱議，示意圖。（資料照）

    2025/01/30 22:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣炸鍋因為使用方便，加上訴求低油也能享用到油炸酥脆口感，近年成為許多人購買廚房家電首選。不過一名網友好奇，每次要清洗氣炸鍋都很麻煩，便會懶得刷洗造成髒汙沾附更難清潔，讓原PO十分困惑，不知道是否該購入。貼文曝光，不少網友都改推「1家電新寵」。

    網友在PTT論壇發文，最近過年期間準備採購新家電，但聽身邊友人說，每次使用完氣炸鍋都很懶得清潔，就變成晾在一旁造成髒污更難去除，因此讓原PO非常猶豫，「現在價格也比剛出來了低很多，有沒有必要入手一台氣炸鍋，可以隨時弄個烤的、炸的來吃，還是微波爐就夠了？」

    貼文曝光後，引起網友討論，「好用，缺點是不好清洗」、「可以沒有烤箱不可以沒有氣炸鍋」、「微波爐無法替代氣炸，口感差太多」、「不只炸物，烤魚也超好用」、「懶得洗墊個烘焙紙就解決了」、「氣炸鍋比較不容易焦，烤箱差兩分鐘很能從好吃變成焦黑」、「建議使用料理紙，洗的話有洗碗機比較方便」、「氣炸鍋挑可洗碗機洗的，就沒問題」。

    另外，不少網友都大推「旋風烤箱」，「用了氣炸、旋風烤箱後，還是覺得旋風最好用」、「家庭成員有3人以上的話，建議旋風烤箱」、「買一台大的旋風烤箱可以取代，更實用！」、「旋風烤箱功能更多，容量也更大」。

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