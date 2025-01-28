全台僅存3處！北港牛墟春假不打烊 周邊上千停車位供停放

北港牛墟是全台僅存的三大牛墟之一，春節期間逢開市日照常營業。（記者李文德攝）

2025/01/28 08:12

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮北港牛墟為全台僅存的3大牛墟之一，每逢開市日便吸引民眾前往採買，因應春節假期，牛墟過年期間依舊不打烊，結合周邊北港糖廠文化園區、北港朝天宮新春迎賓。鎮公所表示，牛墟第一停車場、糖廠園區等停車場，可提供上千格停車位，民眾可多利用。

北港牛墟位於北港溪河畔地，2019年重新整地擴大營運，最多可以容納逾300個攤位，每逢國曆尾數3、6、9日為開市日，幾乎每個月都有9天營業，每每開市民生用品、農產品、小吃、文藝品、二手電機工具等都吸引不少民眾前往採買，甚至也成為遊客必遊之地。

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北港鎮長蕭美文表示，因應年假停車問題，已規劃好牛墟第一停車場、北港糖廠文化園區、北港溪高灘地等停車場，多達上千格停車位，因應民眾停放車輛，且北港朝天宮每年都會吸引許多人參拜，多數民眾亦會順道前往牛墟，民眾可以先將車輛停在上述的停車場，步行、搭接駁車。

蕭美文表示，北港牛墟位在北港大橋下，車輛都會從大橋兩側進出，加上鄰近台19線、縣道164線，平常車流量龐大，公所將在新春期間加派人員在牛墟出入口引導車流、將車輛引道從大同路進入高灘地停車場開往牛墟附近停放，避免台19線與縣道164線路口塞車。

北港牛墟是全台僅存的三大牛墟之一，春節期間逢開市日照常營業。（記者李文德攝）

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