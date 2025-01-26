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    屏東新春市集開張 中山路、永福路道路交通管制

    屏東市新春市集開張了，近200家攤商在中山路、永福路設攤。（記者葉永騫攝）

    屏東市新春市集開張了，近200家攤商在中山路、永福路設攤。（記者葉永騫攝）

    2025/01/26 14:21

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市新春市集今天中午率先開始了，以慈鳳宮為中心，近200家攤商在永福路及中山路部分路段設立攤位，共計7天讓民眾在春節期間可以來逛街，今晚6點發放美食兌換券、6點半發幸福小提燈、7點新春晚會，讓屏東市也充滿年節的氣氛。

    屏東縣的春節市集今天從屏東市開始，接著內埔、潮州、東港等地方則在除夕舉辦，屏市的新春市集是停辦多年後今年才恢復舉辦，現場約有200家攤商，屏東市長周佳琪說，新春市集從今天（26日）起到2月1日，共計7天，在永福路、中山路部分路段舉辦，以往曾在台糖三街舉行，但考量交通等問題後，決定今年在永福路試辦，希望讓市區更有年節的氣氛，大家過個好年，今天中午市集開始，晚上有新春晚會，邀請草屯囝仔、陳孟賢、曾瑋中、林俊逸、蘇宥蓉、林姍、林大成到場演出，晚上6點在現場務台發放200份美食兌換券，6點半發放200個幸福小提燈，27日到2月1日則是每天下午3點發放100份美食兌換券，4點起發放50個幸福小提燈，並且還有街頭藝人表演等節目。

    周佳琪指出，今年試辦情況將視民眾的反映情形，來改進缺失，做為明年辦理的參考，希望市民多鼓勵指教，春節都能來新春市集走走，快樂過新年。

    屏東市新春市集開張，中山路、永福路道路進行交通管制。（記者葉永騫攝）

    屏東市新春市集開張，中山路、永福路道路進行交通管制。（記者葉永騫攝）

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