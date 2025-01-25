疑台人遊日亂丟行李箱貼無料字條挨轟 當事人女兒曝真相

當事者的女兒表示，由於他們抵達日本發現行李箱輪子壞掉，隨後前往心齋橋購買新的行李箱時，店家承諾願意幫忙回收行李箱，沒想到卻直接被丟到門口、流出個資。（圖擷自「日本自由行討論區」臉書社團）

2025/01/25 10:11

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疑台人遊日亂丟行李箱 貼無料字條了事網怒轟：丟臉

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名在日本旅遊台灣民眾近日發文稱，疑有名台灣人任意將不要私人行李箱扔在心齋橋某間店門口，並貼有字條「無料 take free」了事消息曝光後，對此當事者的女兒表示，抵達日本發現行李箱輪子壞掉，隨後至心齋橋購買新的行李箱時，店家承諾願意幫忙回收行李箱，沒想到卻直接被丟到門口、流出個資。

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這名網友22日於公開臉書社團「日本自由行討論區」發文提到，她在道頓堀附近、心齋橋南店麥當勞對面店家門口看到1個行李箱，該行李箱上有字條標註是免費贈送「無料 take free」、個人資訊也未撕掉，同時呼籲「麻煩請大家要當個有水準的觀光客好嗎？」

這名網友昨更新貼文，並附上她與行李箱當事者的女兒私訊對話截圖。當事人女兒直指「行李箱並不是我們自己所丟棄的」，當天他們抵達日本時發現行李箱的輪子壞了，隨後至心齋橋購入新的行李箱，店家一開始直接承諾願意協助回收壞掉的行李箱，孰料竟直接被丟到店門口寫免費贈送，還外流個資。

原PO內容提到，「（行李箱）當事人的女兒私訊我，很抱歉造成大家誤會，但也覺得店家這樣行為很不好，沒有幫客人處理個資部分，直接擺在街頭，很抱歉造成當事人及家人困擾，本來對方希望刪文，但我認為刪文不見得大家會注意到，所以在這邊澄清更新，也建議他們有機會跟店家反應這件事」。

原PO最後說，她當日是晚間11時許路過，因店家皆關門，除了麥當勞，故沒有機會向店家詢問、確認的機會，才意外造成誤會，非常抱歉。

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