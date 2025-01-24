疑台人遊日亂丟行李箱 貼無料字條了事網怒轟：丟臉

一名在日本旅遊的台灣民眾分享，意外在大阪發現疑是台灣旅客隨意將不要私人行李箱任意丟在心齋橋某店家門口，上面貼有字條「無料 take free」了事，原PO呼籲「當個有水準的觀光客」。（圖擷自「日本自由行討論區」臉書社團）

2025/01/24 11:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多民眾喜愛前往日本旅遊，一名在日本旅遊的台灣民眾分享，意外在大阪發現疑是台灣旅客隨意將不要私人行李箱任意丟在心齋橋某店家門口，上面貼有字條「無料 take free」了事，原PO呼籲「當個有水準的觀光客」，貼文曝光引發大量網友討論，有人痛斥「丟臉」。

這名網友22日於公開臉書社團「日本自由行討論區」提及，「麻煩請大家要當個有水準的觀光客好嗎？」儘管該行李箱上有字條標註是免費贈送「無料 take free」，但若到明天早上沒有人拿走，不就是變相造成人家店家麻煩，且個人資訊也未撕掉，放置地點位於道頓堀附近、心齋橋南店麥當勞對面店家門口。

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PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「真沒水準，亂丟垃圾」、「有夠賤，低端人口才會做出這種沒水準的廢事」、「丟臉」、「這種表現跟中國人完全相同貼無料，說服自己很有道德」。

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