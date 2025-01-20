台南龍崎空山祭參觀人次破3.5萬 竹編小燈籠夢幻開賣

空山祭深受歡迎，周邊商品、小物也熱賣。（南市文化局提供）

2025/01/20 16:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被喻為「阿凡達世界」般夢幻的台南「龍崎光節：空山祭」，開幕迄今不到4週，累計參觀人次已突破3.5萬，深受歡迎；市府文化局推出結合當地特色產業的竹編工藝小提燈，以及獨家紀念小物等，也熱烈展售中。

空山祭於上個月28日晚間正式開展，系列的藝術創作全部啟動，絢爛登場，文化局統計，累積門票收入已破200萬元，叫好又賣座。

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這項活動一樣在虎形山公園舉行，以《焰土新生》為主題，除了票房表現亮眼之外，首波展覽周邊商品搭上春節送禮熱潮，也是買氣熱絡。

文化局提到，周邊系列商品包含詢問度爆表的工藝小提燈，以及派對嗨到最高點的狂歡杯，還有空山鑰匙圈、空山精靈落肩紀念T等，相當多樣。

在入夜的空山祭之前，文化局在白天也推出各式尋寶、采風的遊程，領略龍崎的魅力，共8場深度小旅行、4條路線，邀請民眾走進白日靜謐的5個里巷，親近自然。

文化局指出，展覽期間的限定活動，可關注「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁。

空山祭深受歡迎，周邊商品、小物也熱賣。（南市文化局提供）

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