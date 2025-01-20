為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南龍崎空山祭參觀人次破3.5萬 竹編小燈籠夢幻開賣

    空山祭深受歡迎，周邊商品、小物也熱賣。（南市文化局提供）

    空山祭深受歡迎，周邊商品、小物也熱賣。（南市文化局提供）

    2025/01/20 16:12

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕被喻為「阿凡達世界」般夢幻的台南「龍崎光節：空山祭」，開幕迄今不到4週，累計參觀人次已突破3.5萬，深受歡迎；市府文化局推出結合當地特色產業的竹編工藝小提燈，以及獨家紀念小物等，也熱烈展售中。

    空山祭於上個月28日晚間正式開展，系列的藝術創作全部啟動，絢爛登場，文化局統計，累積門票收入已破200萬元，叫好又賣座。

    這項活動一樣在虎形山公園舉行，以《焰土新生》為主題，除了票房表現亮眼之外，首波展覽周邊商品搭上春節送禮熱潮，也是買氣熱絡。

    文化局提到，周邊系列商品包含詢問度爆表的工藝小提燈，以及派對嗨到最高點的狂歡杯，還有空山鑰匙圈、空山精靈落肩紀念T等，相當多樣。

    在入夜的空山祭之前，文化局在白天也推出各式尋寶、采風的遊程，領略龍崎的魅力，共8場深度小旅行、4條路線，邀請民眾走進白日靜謐的5個里巷，親近自然。

    文化局指出，展覽期間的限定活動，可關注「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁。

    空山祭深受歡迎，周邊商品、小物也熱賣。（南市文化局提供）

    空山祭深受歡迎，周邊商品、小物也熱賣。（南市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播