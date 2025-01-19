過年霸王級寒流來襲台北降雪？ 氣象專家：不用緊張

Windy預報「過年台北僅剩3度」？掀起網友熱議。（擷取自PTT）

2025/01/19 19:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年恐會遇到霸王級寒流？PTT論壇最近瘋傳，Windy預報「台灣過年平地降雪」的消息，讓不少民眾擔憂過年會遇到3度以下的低溫。「台灣颱風論壇｜天氣特急」對此表示，這個預報「先看看就好啦」，因為誤差值仍較大並不能當作準確參考資料，所以大家並不需要過多擔心。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文，最近有不少網友分享，「過年霸王寒流再現，台北3度」等相關消息，「因為那是10天之後的預報，誤差是很大的，只要隨便一個參數還什麼初始資料一改，結果就會差很多，像昨天超級電腦還報台北3度，今天就往上修到7度了，肯定還會繼續改來改去啦」。

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颱風論壇表示，只要超過一個星期以上的天氣預報，通常都不會太準確，都大概看一眼，抓一個大趨勢而已，「沒有人會把具體報的數字當一回事，但是不會看的人可能就會很緊張」。不過也提醒，「過年應該是會變冷，這應該沒什麼問題啦，但能有多冷就再說」。

對此，網友熱議，「害我很期待！冷到爆就會少很多人、車在路上跑來跑去。假期就可以過的安靜舒服些」、「可惜了！我想說終於有霸王級寒流再來了」、「看見黑影就開槍的概念，七天以上的預報參考就好，況且還沒人工校正」、「終於有年味了」、「現在的冷真的還好而已」。

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