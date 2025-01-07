新春蛇年90條國道客運加碼擴大優惠 最大6折優惠

今年春節9天連假，公路局1月24日至2月2日推搭乘90條國道客運享平日優惠或原票價6折優惠。（記者李容萍攝）

2025/01/07 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春節有9天連假，公路局為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫提升公共運輸使用率，結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線提供享平日優惠或史上最大的原票價6折優惠，轉乘在地客運與幸福巴士也有優惠，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。

包括北區養護工程分局分局長陳俊堯、北區公路新建工程分局副分局長林廷彥、新竹區監理所副所長陳俊宏、國道高速公路局中壢段副段長陳明志、台鐵公司桃園站長站務長黃冠文等人，今（7）日在桃園中壢召開公路局桃園地區春節疏運記者會。

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陳俊宏表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，今年春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日、24日至收假日2月2日拉長優惠期間，讓春節出遊或返鄉團圓更無負擔。

其中，桃園市觀音T512、T513、T515及T516A等4條幸福巴路線，限24日可享優惠，春節期間則停駛。

另外，監理單位為避免車多擁擠現象，民眾前往觀光景點歡迎搭乘「台灣好行」景點接駁觀光巴士，目前持電子票證享半價優惠，可於春節期間出外旅遊多加利用，桃園地區有‎501（大溪快線） · ‎502（小烏來線） · ‎503（石門水庫線）· ‎506（東眼山線），全年皆有一日券措施，對於輕旅行及背包客，皆是不錯的選擇。

圖左起國道高速公路局中壢段副段長陳明志、北區公路新建工程分局副分局長林廷彥、北區養護工程分局分局長陳俊堯、新竹區監理所副所長陳俊宏及台鐵公司桃園站長站務長黃冠文等人，召開公路局桃園地區春節疏運記者會。（記者李容萍攝）

今年春節9天連假，公路局1月24日至2月2日推搭乘90條國道客運享平日優惠或原票價6折優惠。（記者李容萍攝）

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