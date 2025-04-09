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    多名球星罹難！ 多明尼加夜店瞬間崩塌如煉獄 增至79死逾160傷

    多明尼加共和國首都聖多明哥知名夜店「Jet Set」於當地時間週二（8日）凌晨發生嚴重屋頂坍塌事故，目前已造成至少79人死亡、逾160人受傷。（美聯社）

    多明尼加共和國首都聖多明哥知名夜店「Jet Set」於當地時間週二（8日）凌晨發生嚴重屋頂坍塌事故，目前已造成至少79人死亡、逾160人受傷。（美聯社）

    2025/04/09 10:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國首都聖多明哥知名夜店「Jet Set」於當地時間週二（8日）凌晨發生嚴重屋頂坍塌事故，目前已造成至少79人死亡、逾160人受傷。搜救行動仍在持續進行，當局尚未公布最終傷亡人數。

    據美聯社報導，事發時「Jet Set」正舉行知名歌手培瑞茲（Rubby Pérez）演唱會。根據目擊者說法，演出進行近一小時後，屋頂開始剝落，緊接著整個結構瞬間崩塌，數百名參與者遭埋瓦礫之下。罹難者中包括前美國職棒大聯盟（MLB）知名投手多泰爾（Octavio Dotel）、前日職球員布蘭科（Tony Blanco），以及七屆大聯盟全明星強打克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹N.克魯茲（Nelsy Cruz）。多泰爾在被救出後，於送醫途中不治身亡。

    多明尼加緊急行動中心主任門德斯（Juan Manuel Méndez）指出，搜救隊正集中清理夜店內三個區域，「我們從中聽到微弱的求救聲」，顯示仍有生還者被困瓦礫中。事故發生逾12小時後，救援工作仍未停歇。總統阿比納德（Luis Abinader）已親赴現場勘災，並向焦急等候消息的民眾表達慰問。他在社群媒體上表示，政府「分分秒秒追蹤案情」，全力投入各項救援工作。

    「Jet Set」成立於1973年，經營逾半世紀，因每週一舉辦的派對「Jet Set Mondays」而聲名遠播，長年吸引國際藝人與名流造訪。該夜店曾於2010年與2015年進行翻修，並於2023年遭雷擊，是否與本次坍塌有關仍待調查釐清。

    多明尼加檢察官拉莫斯（Rosalba Ramos）表示，目前優先任務是尋找更多倖存者，尚未對坍塌原因做出初步說明。夜店業主安東尼奧（Antonio Espaillat）當時不在國內，已於第一時間返國，並承諾全力配合相關調查。

    美國職棒大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）對此次悲劇發表聲明，對罹難者表達哀悼，並特別向克魯茲及其家人致以慰問，強調「棒球與多明尼加共和國之間有著深厚連結，今天我們與所有多明尼加球員及球迷同在」。

    在夜店附近，超過120人排隊捐血支援傷者，國家法醫病理研究所已發布遇難者照片協助辨識。為協助救援，醫療單位已執行超過百次救護轉送任務，現場有逾370名搜救人員持續工作。

    在夜店附近，超過120人排隊捐血支援傷者，國家法醫病理研究所已發布遇難者照片協助辨識。（美聯社）

    在夜店附近，超過120人排隊捐血支援傷者，國家法醫病理研究所已發布遇難者照片協助辨識。（美聯社）

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