川普稱習近平來電磋商關稅 中國：混淆視聽

川普（左）說，習近平（右）已來電談論關稅問題。（法新社檔案照）

2025/04/25 20:21

〔編譯魏國金／台北報導〕美國25日出刊的《時代》雜誌報導，美國總統川普指稱中國國家主席習近平已致電給他，並積極進行會談，以達成協議。中國外交部25日再度表示，「中美雙方沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。美中之間的各說各話突顯雙方持續存在的分歧。

《時代》指出，川普是在22日的專訪中做出相關陳述，他說，「我不認為這是他（習近平）軟弱的表現」，他補充，預期未來3到4週內宣佈協議。

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川普近日軟化對中國的論調，24日他在中國官方強調，有關美中展開貿易磋商的傳聞全是捕風捉影的假消息，美國若要談判就應撤銷對中國所有「單邊」關稅後，堅稱他的政府正與中國進行相關會談。

在被詢及中國官方的說法時，川普表示，「今天上午他們進行了一場會議」。至於有哪些政府官員參與討論？他回應，「『他們』是誰並不重要，我們之後可能公佈，但他們今天上午舉行了會議，我們一直與中國會談」。前一天他說，雙方展開「積極」磋商。

中國商務部新聞發言人何亞東24日稍早表示，「目前中美之間未進行任何經貿談判，任何關於雙方經貿談判的說法都是捕風捉影，沒有事實根據」。

他強調，「貿易戰是美方肆意單方挑起的，中方敦促美方糾正錯誤作法，要談就拿出談的誠意，回到平等對話協商的正確軌道上」。他補充，「『解鈴還需繫鈴人』。單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真想解決問題，就徹底取消所有對華單邊關稅措施」。

中國外交部發言人郭嘉昆當日也說，中美展開貿易談判的說法「都是假消息。據我了解，雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議」。

他25日重申該訊息，並呼籲美國不要對外「混淆視聽」，至於傳出中國考慮免除美國進口商品125%關稅，並要求企業列出可免除關稅的商品清單，他說，不了解具體情況。

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