美防長訪巴拿馬 誓言從中國手中「奪回」運河控制權

美國國防部長赫格塞斯8日於巴拿馬西部的羅德曼港（Port of Rodman）發表演說，重申美巴將加強合作，反制中國對巴拿馬運河的影響。（美聯社）

2025/04/09 10:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長·赫格塞斯（Pete Hegseth）週二訪問巴拿馬時強硬表態，宣示美國將與巴拿馬合作，從「中國影響力」手中「奪回」對巴拿馬運河的控制，並加強雙邊防務合作以反制北京。

福斯新聞網（Fox News）報導，赫格塞斯在巴拿馬舉行的一場記者會上強調：「美利堅合眾國不容許共產中國或任何其他國家威脅運河的運作或完整性。」他指出，為此目標，美國與巴拿馬近幾週在強化國防安全合作方面取得數十年來未有的進展。他更直接宣告：「我們將一同從中國的影響力下『奪回』巴拿馬運河。」

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此前，川普政府曾多次聲稱中國實際上控制了巴拿馬運河，因為中國企業在運河兩端經營主要港口，但這些說法屢遭巴拿馬方面駁斥。然而，這個中美洲國家今年稍早退出了其在 2017 年與北京簽署的「一帶一路」倡議相關協議，此舉被視為巴拿馬在這場地緣政治角力中選擇靠向川普政府的信號。巴拿馬安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）在總統府接待了赫格塞斯。

赫格塞斯進一步說明，美國將透過一系列聯合演習、行動以及在運河周邊的常態軍事部署來反制中國。不過，福斯新聞未能立即聯繫上五角大廈，以確認這是否代表美軍在該地區的部署有所增加。

這位國防部長指控，設於中國的公司持續在運河安裝「關鍵基礎設施」，這賦予了中國進行「潛在監控」的能力。他警告，這種情況將「損害巴拿馬與美國的安全、繁榮和主權」。赫格塞斯重申，美國與巴拿馬的關係，特別是安全關係，未來數月乃至數年將持續深化，部分原因正是為了反制來自共產中國日益升高的挑戰。

赫格塞斯最後語氣堅定地表示：「我必須說得非常清楚。中國沒有建造這條運河，中國沒有營運這條運河，中國也休想將這條運河武器化。」

截至報導發布時，中國駐華盛頓大使館未立即回應福斯新聞的置評請求。赫格塞斯訪問期間，巴拿馬市也出現針對其來訪的抗議活動。

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