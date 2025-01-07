5900萬經費改善元長及褒忠鄉12條農水路 說明會大受歡迎

立委劉建國（右）邀請農田水利署雲林管理處副處長林富元（左）舉辦農田水路施工說明會。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/07 17:12

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕元長鄉及褒忠鄉多處農水路早已破舊不堪，立委劉建國今天下午邀請農田水利署官員及地方人士會勘，並爭取近5900萬元進行12條農水路整修，希望為農民解決排水及行路安全問題，施工說明會上獲得農民一致歡迎。

包括農田水利署雲林管理處副處長林富元、雲林縣議員林文彬、元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名及多位元長鄉及褒忠鄉代表及村長等，今天下午應邀一起會勘包括湖內小排3-1、湖內小排2-1、湖內中排1、瓦磘中排1、北客厝小給1-10、三房寮小排2-3、新湖小排1-8、新湖小給1-4、新湖小給3-11併行小排3-17（1）、西月眉小排3-2、湖頭小排3-4、三和小排3-3等地。

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劉建國表示，元長及褒忠的農作物產量豐富，多處的農水路都已年久失修，他接獲許多村民反映，因為水路不通暢，經常在下大雨時淹水，路面破損也危及民眾安全。他去年陸續邀請農田水利署官員會勘，今年獲得水利署近5900萬的工程改善補助經費，獲得改善的農水路共有12條，今天特別召開施工說明會。

林富元表示，元長鄉及褒忠鄉12條農水路改善工程預計年中就能完工，希望給農民完善安全的圳路，解決農民安全及排水問題。

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