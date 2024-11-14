台師大頂尖學術講座啟動 攜手美日名校頂尖學者開講

台師大邀請頂尖學者以公開宣講的方式，與全國師生及研究單位共享科學前沿知識。（圖由台師大提供）

2024/11/14 15:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大今宣布正式啟動「頂尖學術講座」，預計邀請11位來自人文、社會科學、科技、理工等各領域的國際級重量學者，如哈佛大學語言系名譽教授黃正德、日本東北大學名譽講座教授齋藤理一郎、加州理工學院教授葉乃裳等，增加學生視野，也引領學校更走向國際。

台師大指出，為持續精進學術能量、提升國際影響力，自6年前獲教育部玉山學者計畫補助以來，成功聘任來自美國哈佛大學、加州理工學院、加州大學洛杉磯分校、香港大學等國際知名學府的13位頂尖學者，來校任教及學術交流，強化研究實力和跨域合作，也為師生提供向「典範」學習的機會。

請繼續往下閱讀...

而今年11、12月舉辦的3場講座，分別邀請美國哈佛大學教授黃正德教授、加州理工學院教授葉乃裳及日本東北大學教授齋藤理一郎教授，以全英文進行專題演講，演講同步開放全國師生及研究單位實體參與和線上直播，期許透過全球宣講形式，共享重量級學者的肩膀，一同拓展學術視野、探索科學前沿。

首場講者是黃正德，為台師大英語系60級、英研所63級校友，從一位在花蓮鄉間放牛的小孩，到成為多所知名大學教授，多次獲得國際研究機構院士肯定，包括中央研究院院士、歐洲科學院院士。2022年則以玉山學者身份回母校英語系任教，他今以《語言學：大腦駭客與生成式AI》為題，剖析科技影響人類的語言使用與溝通行為。

齋藤理一郎則於去年至台師大擔任物理系玉山學者，他身兼日本科學技術振興機構（JST）「利用奈米材料的半導體裝置結構基礎技術」研究主管，為日本著名奈米碳管領域的權威。他將在11月29日講座中，以《半導體的挑戰》為題，介紹半導體基本概念，並深入探討半導體裝置縮小至奈米尺寸後所面臨的技術瓶頸，也解析全球半導體技術為何愈加依賴台灣的先進製程。

葉乃裳教授專精於凝態物理、超導體、二維材料，對於突破電子元件物理極限研究上具有極大貢獻，年僅25歲就取得麻省理工學院物理博士學位，33歲成為加州理工學院創校以來，第一個獲得終身聘的亞裔女性教授，也曾登上美國時代雜誌、被譽為全美最有潛力的年輕科學家，她的講座將於12月19日登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法