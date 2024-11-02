11/02 各報重點新聞一覽

檢廉偵辦京華城容積弊案，對涉貪台北市前市長、民眾黨主席柯文哲（左）聲請延押，台北地院昨裁定延押2個月。（記者塗建榮攝）

2024/11/02 06:38

自由時報

京華城弊案 有共犯未到案 防逃亡串滅證 柯文哲延押

台北地檢署偵辦京華城弊案，查出台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利威京集團主席沈慶京，聲請延押柯文哲，台北地院昨開庭，認為柯涉犯最輕本刑五年起跳的貪污治罪條例之圖利罪，重罪伴隨逃亡之虞，且有共犯未到案，為了防止柯文哲與共犯串證或滅證，裁定自本月五日起延押兩個月。

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台南前議長郭信良涉索賄1300萬 重判13年

前台南市議會議長郭信良與安南區佃西里長高進見，被控利用土地重劃案，向重劃業者廖堅志索賄一千三百萬元，台南地檢署依貪污罪起訴，台南地院昨分別判處郭信良十三年徒刑、褫奪公權八年，高進見貪污罪九年，教唆偽證六個月、褫奪公權四年，佃西重劃會會長廖堅志免刑。郭信良則表示，將會上訴捍衛自己的清白。

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販售周杰倫演唱會門票 最大黃牛…夫妻檔可罰6500萬

台北市刑警大隊日前破獲被稱為「全國最大賣票LINE群組」的黃牛夫妻檔，逮捕劉姓資深黃牛與其張姓妻子，警方清查兩人以票面五倍以上價格，販售周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會門票，已有八十二組客人訂下一八九張票；依文化部的行政裁罰規定，依票面祭出最高五十倍罰額，依此，劉男夫妻恐得付出六千五百餘萬元罰金的慘痛代價，可謂傾家蕩產。

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聯合報

柯文哲延押至明年1月4日 白營：支持律師團提抗告

台北地檢署偵辦京華城容積率案，昨聲請延押民眾黨主席柯文哲，台北地院上午提解柯文哲出庭，柯否認圖利威京集團主席沈慶京，更否認收賄；但因柯文哲隨行秘書許芷瑜通緝在案，法官認定柯有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見至明年一月四日。

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中火環評 中市擬提行政訴訟

台電台中火力電廠二期新增燃氣機組日前通過環評，台中市長盧秀燕痛批環境部護航汙染、失職，應該降格；環保局長陳宏益昨天強調，中央的環評結論有瑕疵，等於開了空白支票，不排除提起行政訴訟。

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中國時報

總預算案攻防 卓揆略釋善意

114年總預算報告及質詢1日登場，行政院長卓榮泰上半場態度強硬，下半場卓榮泰略釋善意，首度說出可用二備金或追加減預算支應原民禁伐補償編列不足的金額，但也希望將來立院修法須「徵詢」行政院並指明資金來源。立院國民黨團已排定5日下午甲級動員，透過黨團大會討論是否讓總預算付委。

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產業漲完 曾文生：下步微調民生電價

產業漲完下次民生補漲！台電董事長曾文生接受專訪，透露產業電價已經接近費率天花板，下步該引導社會節電，希望民生電價在物價可接受狀況下，去微幅調整。國民黨立委牛煦庭表示，在還沒有檢討能源政策、窮盡手段之前，就想要調漲民生電價，是不可能說服人民的。民眾黨立委張啓楷批評，台電要解決虧損，應該檢討購電結構，並盡量開源節流，怎麼只會從漲電價下手？

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台南市議長郭信良（右一）不受判決影響，昨天照原定行程出席榴陽王世界郭氏宗親總會祭祖大典。（記者王姝琇攝）

被稱為「全國最大賣票LINE群組」的黃牛劉男夫妻，販售周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會門票，可罰6500餘萬元。圖為劉男被收押照。（資料照）

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