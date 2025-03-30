擅闖中企承建倒塌大樓「搬32份文件」 4中國男被泰警逮捕

目前搜救人員正在「中鐵十局」承建的泰國審計署辦公大樓廢墟中搶救受困者，卻傳出有4名中國男子趁亂闖入災區，試圖搬走多達32機密文件離開，被警方當場逮捕。（圖擷取自臉書）

2025/03/30 22:11

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黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7淺層強震，鄰近泰國多棟高樓也因劇烈搖晃受損，其中一棟由中企承建的審計署辦公大樓在地震中崩塌，造成至少10人死亡、逾百人失蹤，豆腐渣工程震驚國際。目前搜救人員正在廢墟中搶救受困者，卻傳出有4名中國男子趁亂闖入災區，試圖搬走多達32文件離開，被警方當場逮捕。

綜合泰媒報導，位於泰國首都曼谷、尚在興建中的審計署辦公大樓，由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建，造價高達21.3億泰銖（約新台幣20.8億元），中鐵十局還曾高調吹噓建材使用「無樑樓板」。然而，這棟大樓在28日緬甸發生強震後，難抵強烈晃動而倒塌，造成死傷慘重、多人受困。

目前審計署辦公大樓廢墟現場，已被曼谷市政府劃定為災難控制區，根據泰國《災害防治法》規定，未經允可者不得擅自進入，搜救人員正把握黃金72小時救援時間，尋找受困者下落。然而，泰國警方在29日接獲民眾通報，目睹4名中國籍男子在未經許可的情況下，私自闖進署辦公大樓廢墟後方，試圖大量文件搬離現場。

警方接獲通報，立即與相關單位聯繫，並在事故現場附近逮住其中1名男子，對方自稱是負責此建案的工程主管，事後有4人被帶回警局問話。曼谷警察局副局長那帕席（Nopasin Poolsawat）透露，4人經過警方調查，他們皆是某建築公司的員工，擁有合法工作簽證，目前已將4人暫時被釋放，但查扣了4人企圖抱走的32份文件。

警方表示，32份文件內容涉及建築承包商、工程文件、施工說明等資料，不過詳細資訊仍在進一步調查中，同時也會調查4人是否取得官方許可進入災區現場，若未經允許，最高可處3個月監禁或6000泰銖（約新台幣6220元）罰款，或兩者併罰。

此外，建築倒塌後，曾高調泰國審計署辦公大樓「慶祝封頂」的中鐵十局，火速將相關圖文和影片，從官方網站、社群帳號全數刪除；更有不少中國網友發文維護中鐵十局，用各種理由推卸責任，包含聲稱這棟大樓是由「義大利-泰（Italian-Thai，由義、泰商人合資成立）」建商所設計，中鐵十局只是負責建造，出問題須由義大利-泰負起全責。

目前與「中鐵十局」有關的關鍵字，無法在微博等中國社群平台看到相關文章或新聞報導，甚至「曼谷大樓」這種並未明顯涉及中企的關鍵字，也顯示不出相關消息。對於這起重大豆腐渣工程造成的危害，泰國內政部已成立調查委會，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也發聲要求相關單位提供具體說明。

警方表示，32份文件內容涉及建築承包商、工程文件、施工說明等機密，不過詳細資訊仍在進一步調查中。（圖擷取自臉書）

曼谷警察局副局長那帕席（Nopasin Poolsawat）透露，4人經過警方調查，他們皆是某建築公司的員工，擁有合法工作簽證，目前已將4人暫時被釋放。（圖擷取自臉書）

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