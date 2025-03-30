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    首頁　>　社會

    高雄新堀江商圈車禍 2騎士、1行人闖紅燈撞一團

    機車騎士龔男車禍後受傷跌坐地上，機車冒煙員警協助以滅火器撲滅。（民眾提供）

    機車騎士龔男車禍後受傷跌坐地上，機車冒煙員警協助以滅火器撲滅。（民眾提供）

    2025/03/30 21:44

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新堀江商圈中山二路與五福二路口，今（30）日晚上近8點半發生一起車禍，1輛闖紅燈的機車撞上闖紅燈的行人，並波及同樣闖紅燈的電動二輪車，機車撞及後起火，騎士及行人3人皆受傷送醫，幸無生命危險。

    據了解，車禍發生當時中山二路與五福二路口亮起左轉燈，機車騎士龔男（50歲）與微型電動二輪車騎士魏男（17歲）沿中山二路往北違規闖紅燈，龔男的機車先撞到亦闖紅燈步行穿越五福二路的男子（身分待查），並波及魏男的微型電動二輪車，造成行人左腳骨折及身體多處擦挫傷，且疑似身上有酒味當下意識不清，騎士龔男及魏男身體亦有多處擦挫傷，３人經送醫治療包紮後均無生命危險，另龔男的機車當下冒煙起火。

    新興分局五福二路所指出，警方到場先以滅火器將機車滅火，並協助３名傷者由救護人員包紮送醫。經了解，龔姓騎士違規闖紅燈行為依道路交通管理處罰條例44及53條，將予以掣單舉發，分別可處1200至6000元、1800至5400元罰鍰；魏姓微型電動車騎士則依道交條例74條告發，可處罰300至1200元罰鍰；另違規穿越馬路男子將依道交條例78條「不依標誌、標線、號誌之指示」，可處罰500元罰鍰。

    警方以滅火器協助撲滅起火的機車。（民眾提供）

    警方以滅火器協助撲滅起火的機車。（民眾提供）

    車禍發生在新堀江商圈的中山二路與五福二路口。（民眾提供）

    車禍發生在新堀江商圈的中山二路與五福二路口。（民眾提供）

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