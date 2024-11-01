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    綠燈通行也中招！屏東萬丹測速桿「秀逗」狂拍94車 警方說話了

    屏縣萬丹鄉西環路與和平路口闖紅燈測速照相設備因颱風秀逗，連綠燈通行也被拍。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉西環路與和平路口闖紅燈測速照相設備因颱風秀逗，連綠燈通行也被拍。（屏東縣議員許展維提供）

    2024/11/01 18:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉西環路與和平路口闖紅燈測速照相設備，昨天（31日）因康芮颱風風雨影響「秀逗」，從下午3點54至6點08分，約2小時內，狂拍了94張違規照，綠燈、時速10公里都不放過，連屏東縣議員許展維也被拍；屏東縣政府警察局今天（1日）表示，將主動逐案撤銷相關裁罰。

    屏東縣議員許展維今天（1日）表示，昨天（31日）下午接到民眾反映，測速照相故障，綠燈開始瘋狂拍照，「剛好我也經過我也被拍！」，當下折返回去現場觀看半小時，確實是這樣，連綠燈經過都會被拍，時速不管20公里甚至10公里也都被拍，他立刻當下向交通隊反映，對於號誌故障秀逗，是不是有需要全縣測速桿總盤點，不要讓路人荷包無端失血，要落實測速的檢測，否則照相失準會造成民怨。

    許展維表示，交通隊第一時間回覆，會就昨天下午故障時間一一過濾撤銷裁罰；該照相桿除了測速，也針對闖紅燈拍照，應該是昨天下雨的關係導致。

    屏東縣政府警察局交通隊組長黃苗捷表示，針對萬丹鄉西環路與和平路口闖紅燈測速照相設備拍攝異常一事，經查該路口的照相設備因風雨關係導致偵測信號故障而拍攝異常，目前已關閉拍攝功能並暫停執法，後續將待設備檢修完畢後再行重新啟用。針對系統異常期間拍攝的車輛共94輛，警局將主動逐案撤銷相關裁罰，以保障用路人權益。

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