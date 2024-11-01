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    康芮肆虐 梨山3大水果農損近年最慘

    梨山地區蜜蘋果遭強風吹落，落果嚴重。（民眾提供）

    梨山地區蜜蘋果遭強風吹落，落果嚴重。（民眾提供）

    2024/11/01 18:23

    〔記者張軒哲／台中報導〕強颱康芮遠颺，但昨日在台中市颳起十級以上強風，尤其大梨山地區颳起近年罕見強風，正值採收的甜柿、水梨、與蜜蘋果損失至少五成，尤其蜜蘋果因顆粒較小，許多果實遭強風吹落，福壽山農場蜜蘋果落果也很慘重。台中市府農業局正在統計此次農損災情，協助農民申請補償。

    環山地區農民中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，梨山地區昨天中午11點到下午3點。4個小時狂風持續不斷，即將採收的最重要三種水果，蜜蘋果及高山甜柿、雪梨，受損嚴重。迎風面果園約損失六、七成，其他果園約有三成損失，平均約五成，堪稱近年最慘風災農損；梨山果農黃元政說，強風將工寮都吹掀，蘋果、雪梨、甜柿都損失慘重。

    台中市農業局今日指出，作物受康芮颱風影響，造成農業災情，截至11月1日下午4時止，經各區公所查報農業災情速報統計資料，作物種類包含水稻、雜糧及柑橘類等農作物，被害面積393.2公頃，損害程度11%，換算無收穫面積達43公頃，損失金額約715萬6000元，其中和平區梨山地區甜柿及梨被害面積各5公頃，蘋果被害面積為8公頃，損害程度皆為20%，目前已請各區公所持續查報中。

    梨山果農黃元政工寮遭強風吹毀。（民眾提供）

    梨山果農黃元政工寮遭強風吹毀。（民眾提供）

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