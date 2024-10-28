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    超萌草鴞家族第3代拍到了 離巢後驚喜回歸屏東

    今年草鴞A00在屏東縣生態給付的田區棲架被拍到。（屏東縣政府提供）

    今年草鴞A00在屏東縣生態給付的田區棲架被拍到。（屏東縣政府提供）

    2024/10/28 11:48

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府積極推動草鴞生態服務給付計畫，2022年起委託生態團隊，並與屏東科技大學、農友合作，在田間設置棲架與自動相機長期監測，今年（2024年）成功在屏東縣生態給付的田區棲架上拍到草鴞編號A00，為長期紀錄的草鴞家族第3代，保育成果令人驚喜。

    夜行性的草鴞是台灣瀕臨絕種的貓頭鷹，現存數量已不到500隻，屏縣府推動草鴞生態服務給付計畫，2022年起委託生態團隊昕昌生態科研公司，同時與屏東科技大學、農友共同合作，在田間設置棲架與自動相機，進行長期監測。

    農業處說明，2021年時屏科大研究團隊為一隻草鴞幼鳥編號為E8，持續監測其成長，2023年草鴞E8由高雄市野鳥學會發現在高屏交界地帶成功繁殖，A00為幼鳥之一，如今A00於屏東縣的生態服務給付友善農田中被拍到，相當不容易，見證了保育行動獲得初步成效。

    屏縣府長期致力於推動友善生態的農業實踐，盼透過草鴞生態服務給付計畫，不但讓農民獲得更多經濟上支持，更能提升對於生態保護的重視。農業處長鄭永裕表示，此計畫目前已結合超過60位農友，積極採用不使用傷害野生動物的方式進行農業栽培，並補助熱區內的農民設置棲架及自動相機，進行監測的同時，由農民為野生動物創造更安全的棲息環境。

    農業處說，未來將持續配合中央推動瀕危物種生態給付計畫，希望能透過草鴞保育行動，共同為草鴞的生存和繁衍創造更有利的條件，可以讓屏東地區的農地更友善、生物多樣性也能夠更豐富，讓珍貴的草鴞能夠在屏東的農田中自由翱翔。

    草鴞家族第二代E8、第三代A00在高屏地區「延續新生」事件紀錄如下：2021年12月，草鴞幼鳥E8在屏東高樹鄉的巢區繫放，是該草鴞家族的第二代。2023年11月，草鴞E8出現在高雄旗山的棲架上，並在附近巢區成功繁殖，幼鳥之一是A00。2024年4月，草鴞A00在屏東鹽埔生態給付的田區棲架被拍到，是繁殖到第3代的草鴞幼鳥離巢後首次被記錄。

    2023年高雄市野鳥學會拍到草鴞E8站在棲架上吃東西。（屏東縣政府提供）

    2023年高雄市野鳥學會拍到草鴞E8站在棲架上吃東西。（屏東縣政府提供）

    今年（2024年）紀錄到草鴞E8前一年所生的幼鳥A00。（屏東縣政府提供）

    今年（2024年）紀錄到草鴞E8前一年所生的幼鳥A00。（屏東縣政府提供）

    2021年草鴞E8還是巢內準備離巢的幼鳥，2年後在高雄被紀錄到當媽媽了。（屏東縣政府提供）

    2021年草鴞E8還是巢內準備離巢的幼鳥，2年後在高雄被紀錄到當媽媽了。（屏東縣政府提供）

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