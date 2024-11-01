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    災情慘重！台北動物園明「部分開放」 入園採50元均一價

    受康芮颱風影響，台北動物園內許多樹木倒塌，1日仍無法完全復舊，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    受康芮颱風影響，台北動物園內許多樹木倒塌，1日仍無法完全復舊，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    2024/11/01 18:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕受康芮颱風影響，台北市立動物園內多起樹木倒塌，今（1日）休園一日，園方表示復舊進度不及，明日僅開放部分園區，包含台灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館、穿山甲館、教育中心、昆蟲館供遊客參訪，且明日入園遊客將採均一價50元；另教育中心也免費參觀。

    台北動物園表示，颱風影響導致園內多處區域傳出重大災情，今日雖動員人力復舊，但截至傍晚為止，仍有大型倒木阻礙遊客通道尚未能搶通，為確保遊客及動物的活動空間安全，明日將僅提供部分園區，遊客列車也因道路未能即時搶通將暫停服務，將於各個動物區域搶修完成後陸續開放，還請大家給搶修人員多些耐心及鼓勵。

    園方說明，颱風造成各館區有許多倒木、落葉及泥濘，經過一日搶修及清掃，仍有部分災況較為嚴重的館區尚未清理完畢，包含雨林區出、入口目前正等待大型機具吊運倒木、兒童動物區快樂雞莊圍籬倒塌、溫帶動物區小貓熊活動場及遊客道路、灰狼活動場內、非洲動物區、蟲蟲探索谷、梅花鹿活動場及山羌活動場等，場內皆有大型樹木倒塌。

    另還有部分大樹遭強風吹襲被連根拔起，倒落在活動場中，壓垮多處圍籬，因部分步道因受限於道路狹窄，大型機具無法進入，須靠人力搶修中；此外部分倒木位於作業區路上，將優先排除避免阻礙動物糧食運補動線。

    動物園表示，今日已進行全園區初步清潔整理，進行部分倒木移除及清運枯枝落葉等，並全面檢視動物欄舍、館區建築與遊客設施安全。

    台北動物園內許多樹木倒塌，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    台北動物園內許多樹木倒塌，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    台北動物園內許多樹木倒塌，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    台北動物園內許多樹木倒塌，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    台北動物園內許多樹木倒塌，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

    台北動物園內許多樹木倒塌，2日僅開放部分園區。（台北動物園提供）

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