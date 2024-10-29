災防中心LINE提供民生示警 台電誤傳停電將討論防呆

國家災害防救科技中心設有官方LINE帳號，並提供各種示警訂閱服務，民眾可依需求選擇縣市，並勾選需要的示警項目。（記者吳柏軒翻攝）

2024/10/29 16:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕颱風康芮已成形並逐步逼近台灣，因其恐登陸，各地單位紛紛提高警惕與準備作業，但今日上午11點多，許多民眾收到國家災害防救科技中心的官方LINE示警簡訊，對此，災防中心解釋，是提供平台讓各機關多一個管道向民眾發送示警，今天誤發大家都很抱歉，將協助台電提供經驗防呆。

災防中心資訊組組長張子瑩解釋，102年起設有民生示警公開資料平台，對接各權責單位，並由各單位設專人進行訊息發布，107年開始與LINE公司公益合作，成立國家災防中心的官方LINE帳號，其中有訂閱服務，民眾可依需求訂閱各縣市的示警服務，包含淹水、土石流、停電等。

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張子瑩還原，今上午11點39分中心的同仁有看到台電發送多個縣市的停電示警，第一時間也覺得奇怪，因為颱風還沒登陸，便立即連繫台電，很快台電便回應證實是誤觸，中心立即請台電更正，最後12點多再度用同一個管道發出更正訊息。

張子瑩說，示警平台與各單位的合作都很穩定，因此中間並沒有過濾資訊，而是由各單位自動傳送訊息、直接發送示警，對於這次台電誤傳，中心也感到很抱歉，「畢竟大家有時候會緊張一下」，後續已跟台電討論，提供相關經驗來進行防呆機制，避免誤報再度發生。

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