「被鐵路耽誤的便當公司」今年已推30款 台鐵：高雄雙主菜賣最好

台鐵持續研發新便當。（台鐵公司提供）

2024/10/29 15:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵便當銷路好、營利多，台鐵公司屢被取笑是「被鐵路耽誤的便當公司」。今年1月到9月共開發特色便當30款，創造高達3447萬5798元銷售營收，以高雄餐旅分處的「好事成雙便當」賣得最好。

台鐵公司表示，台鐵的常銷型便當研發思維嘗試以「重磅雙主菜」及「均衡營養餐」雙路線模式齊發，並以南部「好事成雙便當」及北部「茶香燻雞便當」試水溫，開拓不同客群，讓產品線與營收雙成長。

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台鐵便當除了經典排骨便當以外，常銷款式開發路線之一為「重磅雙主菜」，在今年5月起開發多款120元精緻便當，以雙主菜或高價食材為特色。

其中以高雄餐旅分處的「好事成雙便當」表現最令人驚豔，黃金排骨加上香酥魚排的雙主菜豪華組合，搭配美味滷蛋、豆干炒丁香、鮮枝捲及季節時蔬2款，自5月7日開賣至今，連續5個月皆創造超過100萬元的月銷售額。

常銷款式開發路線之二是「均衡營養餐」。為響應衛生福利部國民健康署推動「營養及健康飲食促進法」，由台北餐旅分處精心研製的「茶香燻雞便當」，自10月17日隆重推出，不僅延續美味口碑，更在營養配比大幅升級。

主菜選用以茶葉燻製的雞腿排，讓味覺享受多層次口感體驗；主食以白米加上紅藜、糙米等未精製全榖雜糧，搭配玉米，並將蔬菜及膳食纖維增量及選用非油炸豆製品，符合現代人對於低油、低鹽及高纖飲食的需求。

台鐵公司表示，未來將根據市場回饋，持續研發適合不同客群需求的台鐵便當，在美味及符合食品安全的基礎上結合在地食材做便當。

台鐵持續研發新便當。（台鐵公司提供）

台鐵持續研發新便當。（台鐵公司提供）

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