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    大同醫院被亂爆留任員工需先辦離職 高醫斥假訊息保留追訴權

    大同醫院被亂爆留任員工需先辦離職，經營團隊高醫嚴正譴責並保留法律追訴權。（資料照）

    大同醫院被亂爆留任員工需先辦離職，經營團隊高醫嚴正譴責並保留法律追訴權。（資料照）

    2024/10/29 15:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕經營高雄市立大同醫院的高醫體系今（29）日發表聲明，近日網路出現不具名爆料，指控高雄市立大同醫院主管逼迫員工於11月15日提前離職，影響年資與「聖誕獎金」一事，除嚴正駁斥，強調從未下達命令逼迫員工提前離職，並對有任何刻意散播假訊息行為，嚴正譴責並保留法律追訴權。

    由於有自稱大同醫院員工網路爆料，大同醫院經營權於114年轉換後，欲繼續留任大同醫院卻被要求需於11月15日先辦理離職，將影響奬金、年資等勞動權益，經高雄市勞工局於10月28日派人至大同醫院查訪，確認並無任何員工向人資部門或工會反映此事，勞工局也未受理相關勞資調解與投訴。

    大同醫院表示勞工局已認證無強制員工提前離職之情況，高醫體系一向尊重員工自主選擇權及個人生涯規劃，無論員工決定留任高醫體系或新大同醫院，都是在為全體民眾之醫療福祉貢獻一己之力，高醫體系均非常感佩，也將提供全方位協助，齊心協力共渡此轉換期間。

    大同醫院強調經營權轉換前的具體措施如下：

    一、選擇留任高醫體系者：高醫保障員工薪資、福利與年資，並已安排員工於113年10月31日前至人力資源室簽署留任協議書，以便後續職務安排。

    二、選擇留任新大同者：目前所有薪資、福利與權益亦皆持續到12月31日，期間無需簽署任何變更契約文件。

    三、選擇離職或退休者：依規定辦理，並提供必要協助，確保員工應得權益。

    若員工對轉任或歸建高醫體系方案有任何疑問，請隨時向院方反映，若有任何刻意散播假訊息行為，本院嚴正譴責並保留法律追訴權，以維護高醫體系聲譽與所有員工權益。

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