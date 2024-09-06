王鴻薇批兒少性暴力報導指引模糊 衛福部：可能有誤解

衛福部說明「兒童及少年福利與權益保障法」規定。（資料照）

2024/09/06 17:34

〔記者林志怡／台北報導〕日前台北市培諾米達幼兒園爆出教師性侵多名孩童，媒體報導可揭露的資訊範圍引起討論，衛福部因此提出「媒體兒少及性暴力事件指引」，盼作為後續依循標準，但立委王鴻薇認為，現行規範仍有模糊空間。 對此衛福部保護司澄清，委員可能對相關規定有誤解，若有需要可再溝通。

王鴻薇及台北市議員闕枚莎今日召開記者會批評，「媒體報導兒少及性暴力事件指引」中，加註但書「不得揭露足資識別被害人身分之資訊」，仍存在加害者與被害者資訊高度重疊，媒體擔心外界藉加害人資訊回推被害人，因此不敢報導，並未解決問題。

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另北市社會局指控，雖指引規定，經目的事業主管機關召開會議審議，認為可適度報導或揭露的資訊也可公開，卻沒有訂定具體實務可執行方式，缺乏審議委員人數、審議原則等規範，建議提出明確、具體的組成規定，讓行政機關有所本。

對於立委、議員意見，保護司長張秀鴛說明，若依據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，當加害人與被害人仍在同一單位，可能會因資訊高度重疊、導致資訊揭露困難，因此指引明定例外情況，讓媒體得以揭露加害人的工作機構與名稱。

張秀鴛強調，禁止揭露的資訊僅限於「被害人資訊」，以北市幼兒園案為例，媒體可公布加害人任職學校名稱、受害人數等，以達到揭弊的效果，但仍要兼顧被害人保護，故不能連被害人的其他資訊也一起公佈出來。

至於北市社會局的質疑，張秀鴛說，指引所提的審議會議，是「兒少權法」內既有的內容，本法內有明定應遴聘學者專家、民間團體及相關機關代表，以及相關比例規範，並非新規，過去台北市也曾舉行此類會議至少6次以上，相關指稱應屬誤解。

張秀鴛也提到，「兒少權法」設有減輕罰則機制，即使不慎揭露特定訊息，經修正、移除相關內容，也可以不予開罰，未來修法也會持續諮詢各界意見，規劃修法。

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