數發部、NCC預算將被砍至1元 行政院：無法接受國會凌辱

行政院長卓榮泰（中）20日召開「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。 （記者羅沛德攝）

2025/01/20 13:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日開始表決大戰，立法院國民黨團提案將數發部、通傳會預算砍至1元。對於民進黨表決一路輸，行政院後續有無救濟方式？行政院長卓榮泰受訪強調，這是毀滅中華民國第一步，政院無法接受國會凌辱。無論預算怎樣被刪，都會要求各部會正常進行，「這是我們忠於國家必須要做的」。

卓榮泰指出，今年中央政府總預算3.1兆，其中法定支出1.5兆，一般補助超過2500億元，相加將近1.8兆，只剩1.3兆能做其他業務。過去3年預算平均刪減數290億元、凍結數140億元，加起來是430億元。今年若刪減和凍結若達4800億元，1.3兆預算將受影響，比過去暴增10倍。

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卓榮泰質疑，若民間企業一年預算做出這種比例的刪減，還有辦法正常運作嗎？百工百業陷入恐慌、國家陷入不安，人民健康不再受到保障，連數發部、通傳會正式人事費都將刪掉，這對公務人員是極大侮辱，應該讓公務員能為國家工作，希望國眾兩黨聽得下去，讓人民感受到政策是有照顧大家。

卓榮泰強調，數發部、通傳會、陸委會預算被刪減至1元，其他部會業務費被大砍，難道不是在癱瘓國家，難道不是毀滅政府，毀滅中華民國的第一步！如果立法院繼續這樣做，持續不顧國家沉重呼籲，行政院無法接受國會這樣的凌辱。

卓榮泰說，總統會基於憲法職權，以總統高度來審視國會所做的事。行政院身為國家最高行政機關，無論預算怎樣被刪，都會要求各部會正常進行，「這是我們忠於國家必須要做的」。

行政院副院長鄭麗君表示，國會這一次大幅刪減及凍結預算，衝擊政府運作，影響政府對各行各業及對人民的照顧，更影響國家防衛及救災能量。截至目前為止，立法院所提刪減2174億元，與過去3年平均約刪290億元，大幅上升。

鄭麗君提及，有人說因為今年總預算較多，所以刪多一點沒關係，其實不然。過去3年平均刪減比例1.17%，過去十幾年來，無論國會政黨如何變化，刪減比例都在1.1%至1.3%之間，這次要刪減2174億元，將占總預算6.9%，與往年相比，將近6倍刪減規模。

鄭麗君進一步說，目前凍結部分是2698億元，與過去3年相比，平均凍結140億元，預算凍結數高達20倍，規模是前所未見，衝擊非常大。

鄭麗君批，這種刪減和凍結衝擊人民利益，影響政府運作，弱化資安防護，影響農業、科技、經濟各領域的發展，也影響人民在社福、醫療、文化等面向權益，連防疫預算都受衝擊。呼籲國會理性監督預算，不要非合理刪減和凍結。

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