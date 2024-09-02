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高美濕地遊客回流 上半年人數較去年增加1倍

高美濕地生態園區，海天風光優美。（記者張軒哲攝）

高美濕地生態園區，海天風光優美。（記者張軒哲攝）

2024/09/02 14:15

〔記者張軒哲／台中報導〕今年暑假國旅備受質疑價格偏高，不少民眾選擇出國，台中市熱門景點高美濕地，今年暑假也是遊客如織。根據觀光署統計，高美濕地今年1-6月遊客數376290人次，較去年1-6月184931人次成長近1倍。

高美濕地是海線知名國際級景點，假日傍晚時分，更是人潮湧現，觀賞夕陽美景與踏浪吹風，每年吸引中外遊客造訪，疫後遊客逐漸回流，遊覽車載著團客到訪。

近年隨著高美濕地露營區開放，今年航港局委外經營的高美燈塔旅宿園區首開全國燈塔之先，規畫旅宿營運。4月開始營運，園區引進在地商家提供輕食餐飲與文創展覽，結合地方特色發展新型態的燈塔觀光，並為首座可開放民眾參觀燈塔，於高美燈塔塔頂欣賞夕陽。團客遊覽車也相繼到訪，旅客逐漸回流，高美地方人士跟警方也明顯感覺今年暑假遊客較去年略增。

台中市觀旅局指出，高美濕地今年暑假也是台中熱門景點，今年上半年遊客較去年大幅增加，高美濕地去年7-8月遊客為70655人次，今年7-8月數據觀光署尚未公布，7月公布日為9/15、8月公布日為10/15，但依據現場人員與地方人士觀察，遊客較去年增加。

暑假將結束，台中市府農業局將於9月9日至9月23日辦理木棧道維護工程。此次主要施工範圍為木棧道入口處起228公尺，施工期間禁止進入，若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

高美濕地是台中熱門景點。（記者張軒哲攝）

高美濕地是台中熱門景點。（記者張軒哲攝）

高美濕地木棧道生態豐富，吸引親子探訪。（記者張軒哲攝）

高美濕地木棧道生態豐富，吸引親子探訪。（記者張軒哲攝）

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