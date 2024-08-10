士林夜市頻傳黑心水果攤哄抬價格 台北市場處9/1試辦「良心水果攤」

台北市場處、台北市消保官前往士林夜市稽查。（台北市法務局提供）

2024/08/10 15:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林夜市頻傳黑心水果攤哄抬價格情事，甚至過去曾有外國旅客一袋水果被收費1089元，台北市場處將在9月1日起於士林夜市試辦「良心水果攤」，為期3個月，台北市議員林延鳳也要求市府做好宣傳，不要功虧一簣；士林夜市商圈聯合會長蘇文山表示，透過此做法可讓夜市內的水果攤不敢哄抬價格，國外旅客不會被坑殺，認為應推廣到其他夜市。

林延鳳指出，過去黑心水果攤哄抬價格時有所聞，對士林夜市觀光形象損傷甚鉅，她提出「良心水果攤」概念，由市場處、北農等單位舉辦示範攤位，提供兼顧合理價位與品質的水果，盼透過市場機制，確保消費者權益，讓不肖業者知難而退，終於將在9月起試辦「良心水果攤」。

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林延鳳也說，希望示範攤位設置於遊客易達之處，且好的機制需要宣傳，讓遊客與市民都能夠知道才能有所效果，請市場處於試辦期間攜手觀傳局，於網站介紹、觀光摺頁、新聞發布和夜市周遭告示等加強宣傳，勿讓「試辦」因欠缺配套，最後功虧一簣。

蘇文山受訪表示，近期未傳出黑心水果攤坑殺，應是市府嚴加稽查奏效，如今推出「良心水果攤」，認為可提升士林夜市形象，讓國外旅客了解，其實台灣水果沒有很貴，之前國外旅客會被坑殺就是對台灣水果行情不了解，所以標價才會很貴，如今由政府主導試辦，相信可挽救士林夜市形象，也希望可推廣到其他夜市。

不過有士林夜市攤商表示，凱米颱風導致蔬菜、水果都漲價，成本超貴卻也不能漲價，市場處應該要給予補助，否則攤商幫忙賣卻沒資源挹注，成本損失該如何，認為要賣應等水果價格便宜點再試辦。

台北市場處表示，為提供兼顧合理價位與優良品質的水果、確保消費者權益，將於9月1日起於士林夜市（台北市士林區基河路101號）試辦「良心水果攤」，目前規劃由士林市場早市水果攤商支援販售現切水果，營業時間配合晚市時間，17時30分至23時，後續再視營業狀況及推廣效果滾動式調整營業時間，觀傳局後續也將配合市場處宣傳。

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