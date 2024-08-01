為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

青龍年「好兄弟」出關前火旺 廖大乙：農曆七月可做2事趨吉避凶

有「泡麵土地公」之稱的中寮鄉石龍宮8月1日凌晨發生火災。（民眾提供）

有「泡麵土地公」之稱的中寮鄉石龍宮8月1日凌晨發生火災。（民眾提供）

2024/08/01 22:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕週日（4日）進入農曆七月，即傳統民俗的「鬼門開」月份，而在「好兄弟」出關前的農曆六月，全台有南投「泡麵土地公」等3間宮廟相繼發生火災，民俗專家廖大乙表示，今年是無立春青龍年，青龍屬木易招火，3宮廟接連失火，農曆七月可多布施、盡孝，讓下半年都能趨吉避凶。

民俗專家廖大乙指出，今年是無「立春」的甲辰青龍年，青龍屬木，木多易招火旺，今年已發生多起民宅火災，且農曆六月已先後有台東東海龍門天聖宮、斗六新興宮及南投有「泡麵土地」之稱的中寮鄉石龍宮發生火災，從宗教民俗角度來看，神明有提醒信眾未來要特別小心。

廖大乙說，宮廟發生火災有3種情況，一是廟方主事人員做的事違背神明意願，神明不願就範；二是神明要廟方執事人員重新思考建廟的意義，或希望擴建；三是神明憐憫眾生，洩漏太多天機，而被上天調回。

由於連燒3間宮廟都在農曆六月，感覺神明更想要提醒蒼生百姓，在青龍年下半年要從「心」檢討，行事更加謹慎。

廖大乙也說，週日（4日）就是農曆七月「好兄弟」出關的月份，有民俗信仰的人，可在農曆七月多做兩件事，讓七月甚至下半年都能趨吉避凶。第一件事是布施，有利於大公的都是布施，捐款濟貧、捐血、散播善知識，甚至在網路上不做酸民、不造謠，也都是無形的布施。

第二件可趨吉避凶的事，即是對父母、祖父母盡孝，農曆七月也是教孝月，因此為人子女或孫子女，要多以行動或言語來表達孝心，自然也會改變逆勢。

週日（4日）進入農曆七月，廖大乙提醒，可以做兩件事，會讓下半年趨吉避凶。（資料照，記者陳鳳麗攝）

週日（4日）進入農曆七月，廖大乙提醒，可以做兩件事，會讓下半年趨吉避凶。（資料照，記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議農曆七月多布施來趨吉避凶，捐血也是一種布施。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議農曆七月多布施來趨吉避凶，捐血也是一種布施。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
極陰年逢「大暑」！廖大乙：備4物補財氣 4生肖下半年轉好運
2024/07/21 18:34

極陰年逢「大暑」！廖大乙：備4物補財氣 4生肖下半年轉好運
百年僅3次！關公生日遇天赦日 2種人把握這天轉好運
2024/07/28 16:48

百年僅3次！關公生日遇天赦日 2種人把握這天轉好運

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
關公聖誕逢「天赦日」 民俗專家：2種人拜這尊「斬三小」
2024/07/29 09:12

關公聖誕逢「天赦日」 民俗專家：2種人拜這尊「斬三小」
「綠色乖乖」有神奇力量？ 廖大乙揭奧秘
2024/06/08 07:03

「綠色乖乖」有神奇力量？ 廖大乙揭奧秘

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
暑氣逼人！走路遇到蛇怎麼辦？ 廖大乙：記得拜拜轉運
2024/07/04 18:04

暑氣逼人！走路遇到蛇怎麼辦？ 廖大乙：記得拜拜轉運
虎爺誕辰案前堆滿生雞蛋 廖大乙驚呼：拜錯了難怪不發財
2024/07/13 22:26

虎爺誕辰案前堆滿生雞蛋 廖大乙驚呼：拜錯了難怪不發財
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播