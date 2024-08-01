青龍年「好兄弟」出關前火旺 廖大乙：農曆七月可做2事趨吉避凶
2024/08/01 22:30
〔記者陳鳳麗／南投報導〕週日（4日）進入農曆七月，即傳統民俗的「鬼門開」月份，而在「好兄弟」出關前的農曆六月，全台有南投「泡麵土地公」等3間宮廟相繼發生火災，民俗專家廖大乙表示，今年是無立春青龍年，青龍屬木易招火，3宮廟接連失火，農曆七月可多布施、盡孝，讓下半年都能趨吉避凶。
民俗專家廖大乙指出，今年是無「立春」的甲辰青龍年，青龍屬木，木多易招火旺，今年已發生多起民宅火災，且農曆六月已先後有台東東海龍門天聖宮、斗六新興宮及南投有「泡麵土地」之稱的中寮鄉石龍宮發生火災，從宗教民俗角度來看，神明有提醒信眾未來要特別小心。
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廖大乙說，宮廟發生火災有3種情況，一是廟方主事人員做的事違背神明意願，神明不願就範；二是神明要廟方執事人員重新思考建廟的意義，或希望擴建；三是神明憐憫眾生，洩漏太多天機，而被上天調回。
由於連燒3間宮廟都在農曆六月，感覺神明更想要提醒蒼生百姓，在青龍年下半年要從「心」檢討，行事更加謹慎。
廖大乙也說，週日（4日）就是農曆七月「好兄弟」出關的月份，有民俗信仰的人，可在農曆七月多做兩件事，讓七月甚至下半年都能趨吉避凶。第一件事是布施，有利於大公的都是布施，捐款濟貧、捐血、散播善知識，甚至在網路上不做酸民、不造謠，也都是無形的布施。
第二件可趨吉避凶的事，即是對父母、祖父母盡孝，農曆七月也是教孝月，因此為人子女或孫子女，要多以行動或言語來表達孝心，自然也會改變逆勢。