他怨冷氣漏水「噴一下」4500元飛了 引兩派網友論戰

網友冷氣漏水「噴一下氮氣」竟被收4500元。（擷取自爆料公社臉書）

2024/09/06 22:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣請人修理都好貴？一名網友分享，朋友的冷氣排水管堵塞漏水請人維修，結果師傅只用氮氣「噴一下」，馬上就處理好，當看到4500元的維修費，感覺被當盤子坑，上網一查發現只需幾百元就能搞定，網友看到也認為真的太貴，不過也有網友分析價錢，其實是合理的。

網友近日在臉書社團爆料公社發文，朋友向他抱怨，最近因為冷氣堵塞導致漏水，請冷氣維修師傅到家檢查漏水問題，但維修卻只要一下而已，「用氮氣噴一下，幾分鐘就好了」，結果拿到收據竟要4500元，上網查價格後，才發現只需幾百元就能處理好，讓他感嘆，「好傻眼，感覺騙好大」。

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貼文曝光，許多網友驚呼真的好貴，「太離譜，通常1500就很頂了」、「覺得好賺，趕快去學」、「自己噴就好了為什麼要給人盤」、「4500元真的太盤」、「難怪我賺錢速度這麼慢」、「真的有貴到太扯」。

不過有網友指出，請專業的人來這個價格還是合理的，「這就是專業的價錢」、「很正常啊，技術是很貴的」、「我本身是冷氣行，正常會有基本檢修費，報價會考量現場安裝環境、機器機種等，所以同樣的問題可能會有不同的報價」、「4500的工法…應該是用在排水管嚴重堵塞上，通常是打CO2，CO2一瓶500元、檢查出問題點再打4000元」、「嫌貴不自己修，人家是專業，專業有專業的價值」。

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