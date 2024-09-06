來自最遠小鎮玉里 家具品牌「木想傢」前進法國時尚家居設計展

木想傢帶著縱谷青年的夢想，前進巴黎時尚家居設計展的「臺灣工藝國家品牌展館」。（木想傢提供）

2024/09/06 20:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2024巴黎時尚家居設計展（MAISON&OBJET, M&O）昨天起到9日登場，來自全台灣最遙遠的小鎮玉里鎮的5名青年入選並加入國立工藝研究發展中心的台灣隊陣容，帶著他們手工打造的精品家具遠赴法國巴黎展出，讓參觀的法國人都驚豔極了！

玉里堪稱全台灣最遙遠的小鎮，距花蓮、台東都有100公里，5名年輕人在玉東國中就讀時參加學校的木工技藝班，找到興趣，當初的指導老師王嘉納是才華洋溢的家具設計師，但他沒有去都市，而是跑到偏鄉當老師，帶著一群對念書沒有興趣的孩子找到人生重心，退休後帶著昔日學生一起成立手工家具品牌「木想傢」，一路走來已經25年。

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木想傢的家具每年到華山展出，深獲好評，今年也入選國立工藝研究發展中心的「台灣工藝代表隊」，進軍巴黎時尚家居設計展，也是花蓮第一次有家具品牌跑到歐洲，參與素有歐洲前三大設計展會之稱的法國巴黎時尚家居設計展，國立台灣工藝研究發展中心特別設置臺灣工藝設計國家品牌展館（TAIWAN CRAFTS & DESIGN），展出來自台灣的優秀家具設計。

來自玉里的阿美族5名青年在恩師、木想傢創辦人王嘉納帶領下，把作品「臺灣櫸木荷曲方凳」、「相思木扶手餐椅」、「皮革面蛇紋石茶几」、「鐵刀木餐椅」及「鐵刀木燕尾藤凳」5件作品帶去巴黎。青年之一劉佳謙說，到巴黎發現展場大得不可思議，而且看到很多國家的設計都很有特色，自己第一次到法國一定要好好把握機會，要像海綿一樣盡量吸收養分，而自己的家具也能躋身台灣國家品牌館，向世界各國展出，自己也深感驕傲。

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王嘉納說，參展作品使用台灣國產材，包括相思木、花蓮產蛇紋石、鐵刀木，希望讓全世界認識來自台灣最遠的玉里的小小家具品牌，而孩子們即使到博物館參觀，別人在看畫他們卻在注意博物館藏家具的設計細節，不放棄每一個學習的機會，相信他們每個人的將來都不可限量！

來自花蓮玉里的小小家具品牌「木想傢」，團隊由王嘉納（中）老師帶隊，前進巴黎時尚家居設計展臺灣工藝國家品牌展館。（木想傢提供）

不只是好看，坐起來更舒適，國際消費者體驗縱谷青年手工木作家具作品。（木想傢提供）

木想傢的臺灣櫸木製荷曲方凳，奇妙的荷曲弧度讓法國人研究再三，十分喜愛。（木想傢提供）

木想傢青年木工劉佳謙，對展出作品進行最後確認，希望呈現最好的狀態。（木想傢提供）

第一次出國的木想傢年輕木工，把握機會參觀各國作品和細節，學起來就是自己的了。（木想傢提供）

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