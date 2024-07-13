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虎爺誕辰案前堆滿生雞蛋 廖大乙驚呼：拜錯了難怪不發財

彰化市南瑤宮虎爺神尊案前擺滿信眾祭拜的生雞蛋，廖大乙驚呼「大家都拜錯了」。 （記者湯世名攝）

彰化市南瑤宮虎爺神尊案前擺滿信眾祭拜的生雞蛋，廖大乙驚呼「大家都拜錯了」。 （記者湯世名攝）

2024/07/13 22:26

〔記者湯世名／彰化報導〕7月11日（農曆6月6日）是「下壇將軍」虎爺聖誕，彰化市南瑤宮虎爺神尊案前，擺滿信眾祭拜的生雞蛋，民俗專家廖大乙今獲悉驚呼「大家都拜錯了」，強調給虎爺祝壽是用生鴨蛋及三層肉祭拜，鴨蛋台語諧音「押煞」有鎮煞避邪作用，可以補財庫、招財富、工作順遂，拜生雞蛋只會徒勞無功，難怪發不了財。

廖大乙指出，11日農曆6月6日是天貺節（音同況），正是1年中陽氣最旺的日子，也是虎爺生日；天貺節是玉皇大帝出巡的日子，一年就這麼1次下凡人間賜福黎民，正是民眾想補運、補財庫的大好日子。

他說，有宗教信仰的民眾可以到廟宇給虎爺祝壽，帶生鴨蛋及三層肉祭拜。鴨蛋諧音「押煞」，有鎮煞避邪作用；三層肉代表天地人，可以表達真誠的祝壽心意，至於鴨蛋的數量以12顆最好，因為1年有12個月，代表整年平順、運勢好、財運佳。

廖大乙強調，他看到信眾在虎爺案前用生雞蛋祭拜，這完全是錯誤的，這是以前老一代師傅「囥步」（不傳授他人自己知道的技術或祕密），造成後代以訛傳訛，演變至今遂變成大家都以生雞蛋拜虎爺；大家用生雞蛋拜虎爺，「難怪發不了財」。

此外，在虎爺信仰中，換錢水也是常見的求財方式。廖大乙建議民眾祭拜後，可用等值的零錢換取廟宇神龕旁的「錢水」當作錢母，再把錢母裝入不封口的紅包袋內，放在自己的錢包中，隔年再回廟還願。他推薦用1元硬幣來換錢母，因為1元錢幣上的「一」字從左到右有頭有尾、包羅萬象，象徵著復始萬象更新，是個好兆頭，可以迎來好運。

廖大乙強調，祭拜虎爺要用生鴨蛋和三層肉當供品，才可補財庫旺財運。（圖廖大乙提供）

廖大乙強調，祭拜虎爺要用生鴨蛋和三層肉當供品，才可補財庫旺財運。（圖廖大乙提供）

廖大乙表示，虎爺誕辰用12顆生鴨蛋及三層肉祭拜最適當，鴨蛋台語諧音「押煞」有鎮煞避邪作用。（圖廖大乙提供）

廖大乙表示，虎爺誕辰用12顆生鴨蛋及三層肉祭拜最適當，鴨蛋台語諧音「押煞」有鎮煞避邪作用。（圖廖大乙提供）

前天虎爺生日，彰化市南瑤宮虎爺神尊案前，擺滿信眾祭拜的生雞蛋。（記者湯世名攝）

前天虎爺生日，彰化市南瑤宮虎爺神尊案前，擺滿信眾祭拜的生雞蛋。（記者湯世名攝）

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