她嘆車門被撞要負責還要繳罰單 慘被網友砲轟

某網友發文抱怨，在路旁開車門幫小孩繫安全座椅，卻被行經車輛撞壞車門。示意圖。與本文無關。（資料照）

2024/09/06 22:52

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在路旁開車門需要非常謹慎，否則很容易造成車禍。有網友今發文抱怨，在路旁開車門幫小孩繫安全座椅，卻被行經車輛撞壞車門，後來判決出爐，原PO除了要承擔責任還須繳納罰單，讓她嘆「天理何在」，文章曝光後，卻遭網友砲轟「三寶永遠不知道自己是三寶」。

今日一名網友在Dcard發文抱怨，前幾週車停在路旁的白線內，開著車門幫駕駛座後座的小孩繫安全座椅，卻被一台行駛的車輛撞上車門，導致門凹到變形無法正常關門，甚至差點撞到她。而當下雙方立刻聯絡交通隊處理，並等待初步判決。

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一個月後，原PO收到判決書，但內容卻讓她很傻眼。因為判決寫說她除了要負擔一定的責任，還未依規定開車門而造成事故，有違規事項需繳納罰單。即使原PO當時領判決書時也跟警察解釋，但警察僅回「開了車門本來就要馬上關起來，不服等收到罰單再去監理站申訴」。

除此之外，對方的保險公司後來也表明只承擔30％的責任，剩下的部分要原PO自行吸收。她因此哀嘆，「我真的很傻眼，我被撞還要負70％責任和罰單，天理何在？」

沒想到文章一出，立刻遭到網友砲轟「警察都跟你講原因了聽不懂嗎？」、「想也知道是妳的車門超過白線，跨到道路上了，當然是妳主責」、「開門的人有義務注意是否有來車，不是妳先開先贏」、「三寶永遠不知道自己是三寶」、「妳就侵犯到正常用路人的範圍，當然有肇責」。

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