暑氣逼人！走路遇到蛇怎麼辦？ 廖大乙：記得拜拜轉運

民眾在路上遇到1條臭青母。（擷圖自臉書「竹塘鄉訊」）

2024/07/04 18:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕受太平洋高壓影響，彰化縣近來頻創高溫，不僅人受不了，連蛇也受不了，不少民眾連走在路上都會遇到蛇，光這半個月消防局接到的抓蛇任務就有277件。民俗專家廖大乙說，蛇屬於較陰的動物，若遇到蛇代表運勢不佳，可以到土地公廟拜拜，積德轉運。

有民眾把路上遇到蛇的畫面拍下來，PO到臉書社群，馬上引起熱烈迴響，不少網友說，「太熱了！最近常遇到蛇」彰化消防局統計6月19日至7月3日期間，受理捉蛇案件數為277件，平均每件至少1條蛇，等於半個月來彰化縣各地已出現277條蛇，消防局表示，高溫確實可能讓蛇出沒頻繁，但也可能因為過去半個月正值一期稻收割期，田裡的蛇被驅趕，跑到住家被發現。

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廖大乙說明，若民眾看到蛇出沒在眼前，要禮讓牠，千萬不要殺生，因為貓跟蛇屬於比較陰的動物，相當會記恨；行車時如果不慎壓死蛇，記得買新掃把打3下輪胎，代表除煞之意。而遇到蛇的人代表最近運勢不好，可以到土地公廟走走，或是樂捐及佈施，積陰德轉運。

廖大乙表示，民間忌諱講到蛇這個字，所以將蛇稱為小龍，蛇類也代表土地公的腳力、部將。通常民間作夢夢到蛇，就是表示土地公向民眾要錢，要去拜拜和燒金紙，但神明從來不會向信眾要錢，所以是在提醒民眾得去捐血和佈施，做功德可以改運、增加磁場。

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