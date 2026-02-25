為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    20萬用戶遭波及！酷澎台灣祭2億補償 每人發千元折價券

    2026/02/25 10:43 即時新聞／綜合報導
    南韓電商龍頭酷澎（Coupang）驚傳大規模用戶個資外洩，20萬台灣用戶也遭波及影響。（路透）

    南韓電商龍頭酷澎（Coupang）驚傳大規模用戶個資外洩，20萬台灣用戶也遭波及影響。（路透）

    南韓電商巨頭酷澎（Coupang）個資外洩事件延燒，確認台灣約有20萬名用戶受影響。酷澎台灣昨（24）日宣布，將比照南韓補償方案，提供受影響用戶每人共計1000元的折價券，總補償金額高達2億元。

    綜合媒體報導，酷澎台灣昨天指出，此事件起因為酷澎韓國一名前員工非法竊取酷澎韓國用戶帳號中的客戶資料，初期尚無證據顯示台灣用戶帳號受影響，但仍持續調查。資安公司麥迪安（Mandiant）調查指出，此名前員工曾接觸約20萬個台灣帳號的聯絡與訂單資訊，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼、配送地址等，但未涉及信用卡資訊、密碼或身分證字號等高度敏感資料。

    酷澎台灣說明，已知被該名前員工用於此次事件中的設備均已追回，並接受完整鑑識分析。根據麥迪安確認，實際被儲存的台灣用戶資料僅1筆，其餘為韓國用戶資料。儘管目前無證據顯示資料外洩給第三方或遭濫用，仍將約20萬名可能受影響帳號納入補償範圍。至於受影響的系統漏洞已於2025年11月完成修補，不再對酷澎客戶資料構成任何風險。

    酷澎台灣宣布，將提供總金額超過新台幣2億元的補償方案，每名受影響的客戶將獲得總價值1000元酷澎購物折價券。自今年3月8日起，相關客戶可至酷澎APP、指定網址查詢或致電客服中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播