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北市國小師涉「創意私房」案 教局：立即停聘、加強校園反針孔巡檢

國內情色偷拍論壇「創意私房」逮捕名單中，有1名台北市國小老師涉案。對此，台北市教育局表示，昨（7月31日）知悉後立即依法停聘，並成立專案小組，此外也於今發函各級學校，務必落實每月至少1次針對校園環境反針孔巡檢，防堵偷拍事件。（資料照）

國內情色偷拍論壇「創意私房」逮捕名單中，有1名台北市國小老師涉案。對此，台北市教育局表示，昨（7月31日）知悉後立即依法停聘，並成立專案小組，此外也於今發函各級學校，務必落實每月至少1次針對校園環境反針孔巡檢，防堵偷拍事件。（資料照）

2024/08/01 16:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕國內情色偷拍論壇「創意私房」逮捕名單中，有1名台北市國小老師涉案。對此，台北市教育局表示，昨（7月31日）知悉後立即依法停聘，並成立專案小組，此外也於今發函各級學校，務必落實每月至少1次針對校園環境反針孔巡檢，防堵偷拍事件。

教育局表示，面對北市教育人員涉及兒少保護案件零容忍，第一時間就將該師停聘，且今日也以密件發函台中地檢署，請求協助提供創意私房案，涉案代理老師偷拍的北市受害學生相關資料；也指派督導及政風人員至學校，封存涉案教師相關物品，保全證據。

教育局說，昨與今日也通函北市各級學校、教保服務機構及補習班，不得進用涉及創意私房等兒少保護案件的人員任教；此外，為了維護校園安全，北市各級學校每月至少1次針對校園環境進行巡檢，並針對游泳池浴室、更衣室、廁所等重點地區增加巡查頻率，防堵校園偷拍事件，今日也發函請各校落實加強巡檢。

而針對此案，校方已於昨日邀集教師、家長代表成立緊急應變小組，召開第一次小組會議，第一時間保存與涉案人員相關證據，配合檢調偵查，校內環境定期巡檢確認無異常狀況外，於今委託外部專業單位加強針對公共空間進行複檢。校方也成立性別平等委員會，今起召開會議正式啟動調查。

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