室友們沒交集跟想像不同 網卻說：這樣才好

某網友發文說，入住宿舍前以為會跟室友們打成一團，入住後卻發現大家都不太會有交集。示意圖。（資料照）

2024/09/05 21:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大學即將開學，許多到外地就讀的學生會趁開學前適應宿舍生活。而近日有網友發文說，入住宿舍前以為會跟室友們打成一團，入住後卻發現大家都不太會有交集，文章一出，許多網友一致回覆「這樣才好！宿舍就是休息的地方」。

近日一名網友以「住宿舍跟我想的不一樣」為標題在Dcard發文，她透露，以為住進宿舍後，室友們會一起吃飯聊天而變熟悉，但實際入住幾天後發現，4個人都不會一起吃飯，就算大家在宿舍也都不太會說話。

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此外原PO說，自己個性比較內向，但為了更認識室友因此主動開話題，然而她們的回覆卻讓她感覺像是問答而不是聊天，所以多數時間大家在宿舍內都是做自己的事不會交集，因此原PO問「大家剛住進宿舍都跟室友做什麼」並強調「很羨慕看到很多宿舍都變吵鬧了」。

文章曝光後，網友留言「我之前直接揪室友們一起去買宵夜，如果個性很合在路上就會開始聊」、「沒什麼是一杯酒解決不了的有的話就兩杯」，也有許多網友指出「聽起來這比較像是大部分宿舍的日常」、「這樣才好！宿舍就是休息的地方，過陣子你就不會羨慕吵鬧的宿舍了」、「室友不雷是最好的」。

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