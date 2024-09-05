台南環保新規 空維區3期成功大學及附設醫院11月納管

第3期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」將於今年11月正式管制，周邊已立告示牌宣導。（南市環保局提供）

2024/09/05 21:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南環保新規定要注意！第3期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制，出廠滿3年以上柴油車或出廠滿5年以上燃油機車進出，如無排氣檢測合格紀錄一律告發，可依法處500元以上6萬元以下罰鍰，累犯還加倍。

南市加強對移動污染源管制，已陸續劃設「奇美博物館及台南都會公園」、「安平商港」為1、2期空品維護區。環保局表示，1、2期空品維護區正式管制後，區內PM2.5及CO濃度皆較鄰近微感器及交通測站低約21％及34％，推估削減總懸浮微粒37.9噸、PM2.5 25噸、氮氧化物400.9噸、一氧化碳173.1噸。經車辨確認違規車輛，均依空污法規定，處汽車使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，顯見管制有成效。

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環保局長許仁澤表示，今年1到7月針對空品維護區未完成定檢的車輛，已裁處機車71輛、柴油車141輛。第3期管制生效後，出廠滿3年以上之柴油車得具1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車則需完成最近1次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍，希望透過實際管制作為，保障數萬師生、醫護人員與就醫民眾呼吸健康。

市長黃偉哲提醒，受管制車輛只要落實自我管理並檢驗合格，即可自由進出空品維護區，未來會陸續劃設空品維護區，並規劃將所有柴油大客車、大貨車及小貨車納入管制，降低空氣污染物排放、改善空氣品質。

環保局表示，第3期空氣品質維護區「成功大學與醫學院附設醫院」公告年11月1日正式生效，目前處於宣導期，除在管制範圍附近設置告示牌提醒、持續發放宣導單張，亦透過懸掛宣導布條及電視牆宣導影片推播等方式，擴大宣導效益。

南市第3期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」將於今年11月正式管制。（南市環保局提供）

第3期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」 將於今年11月納管，違規首次告發5百元，累犯加倍。（南市環保局提供）

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