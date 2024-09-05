屏東失智婦想回娘家竟遁出安養中心！警調監視器2小時終找到

警方調閱監視器後，終於找到離開安養中心的8旬老婦。（警方提供）

2024/09/05 22:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港分局興龍派出所警員黃志煜、賴儒慧於日前傍晚巡邏時，獲報轄內安養中心有1名84歲失智老婦外出失蹤，請求警方協助尋人，員警沿路調閱數10支路口監視器，終在2公里外的產業道路尋獲徒步行走的失智老婦，連忙將老婦送回安養中心。

警方調查發現，洪姓老婦有失智狀況，長期居住安養中心，因思念娘家趁安養中心人員不注意時外出，安養中心發現時遍尋不著唯恐發生意外即報請警方協助，經警方調閱數十支路口監視器一路追查，所幸在天黑前，於距離安養中心2公里外的產業道路找到神色無助的老婦人。

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警方說，老婦當下向警方稱其欲徒步返回高雄市林園區的娘家，但是迷失方向，經警安撫老婦情緒，將其載返派出所休息，於返回派出所途中洪婦不斷向員警表示感謝，在得知員警花了2個小時調閱數10支路口監視器方才找到她，安養中心及家屬得知失智洪婦已安全尋獲，對警方尋人效率深表感謝讚揚。

東港警分局長高志正呼籲，家中如有失智的高齡長輩要多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，讓他配戴愛心手鍊，並在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡或在其衣物上繡上可聯絡電話，方能平安順利返家。

警方調閱監視器後，終於找到離開安養中心的8旬老婦。（警方提供）

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