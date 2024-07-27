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地下室抽水34小時搶修 高雄三民區德山街大樓421戶來電了

三民區德山街某大樓地下室25日淹水導致4百餘戶停電，歷經34小時抽水後，今天下午完成送電。（台電提供）

三民區德山街某大樓地下室25日淹水導致4百餘戶停電，歷經34小時抽水後，今天下午完成送電。（台電提供）

2024/07/27 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區德山街一處大樓地下室淹水，經隔離故障轉供後，共造成421戶受影響。經過34小時完成抽水，台電高雄區處說，今天下午4點16分成功送電，421戶有電了！

高雄區處說，7月25日晚間區公所安排管徑6吋的抽水機持續抽水，26日上午市府工務局出動兩台6吋抽水機協助抽水、國軍加派大卡車送來1台6英吋、1台12英吋抽水機抽水，今天凌晨0點在一片土黃色泥水中逐漸看到地下室泡水的車輪，清晨6點，高雄區處市巡課同仁到地下室點檢及擦拭設備。

淹水大樓地下室共有13具變壓器、3具開關，高雄區處3次試送電，從大樓天井以吊車汰換4具故障變壓器，同時查修損壞線路，今天下午4點16分成功送電完成。

高雄市長陳其邁、立委李昆澤、議長康裕成及經發局長廖泰翔等人今天上午都到現場了解搶修進度與用戶心聲，台電高雄區處處長黃志榮特別感謝市府與國軍傾全力協助用戶完成抽水工作，也讓台電得以加速搶修工作，完成復電。

黃志榮說，這次除藉機徹底檢測大樓開關、保護設備及變壓器，也提醒用戶務必尋求電器承裝業，烘乾、擦拭泡水的自有開關箱，確保用電安全。

台電高雄區處處長黃志榮（藍衣）在三民區德山街大樓向市長陳其邁說明搶修情形。（台電提供）

台電高雄區處處長黃志榮（藍衣）在三民區德山街大樓向市長陳其邁說明搶修情形。（台電提供）

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