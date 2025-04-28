京華城台中版？議員爆用地變更 農地蓋12層大樓 容積率暴增5.8倍

2025/04/28 18:59

台中市議員吳呈賢（右3）質疑，農業局變更農地作為私設通道，有圖利建商之嫌。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨議員吳呈賢、吳建德下午在台中市議會痛批農業局在2021年將大雅一塊農牧用地變更成農地、作為私設通道，讓僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋出12層大樓，質疑審查官員涉嫌圖利特定建商，讓建地容積暴衝5.8倍、建商爽賺上億元。副市長黃國榮指出，請農業局兩週內了解清楚；農業局表示，案子有點久遠，將進行了解，也啟動政風調查。

因涉及容積率暴增，此案被媒體質疑為「台中版京華城案」。建商表示，公司購買這塊土地的時候，從頭到尾它的容積與建蔽率就是可以蓋樓的，而且從頭到尾並沒有跟農業局申請變更地目去變成建地的，而6米道路的部分是公司自己的地讓給路走的，道路的興建其實跟容積建蔽率是沒有關係的，強調公司申請這一塊建地一切都符合法規一切合法。

吳呈賢質疑農業局，將大雅一塊農牧用地（斜線）變更，作為私設通道；讓隔壁1685地號（甲種建築用地）變為超高容積的建地，從只能蓋低樓層，變成能蓋12層樓集合住宅，有圖利建商之嫌。（記者蘇金鳳攝）

吳呈賢指出，台中市大雅區自強段1685地號原本就是合法的甲種建築用地，直接面臨道路、建築線距離也超過2公尺，完全符合《建築技術規則》基本開發條件，根本不需要農地當通道；但農業局卻在2022年核准緊鄰的1688地號農地變更為「私設通道」，違法變更農地61.21平方公尺，讓1685地號搖身一變成為超高容積的建地，開發面積從原限制的1000平方公尺爆衝到5800平方公尺，從只能蓋低樓層的普通住宅，成為12層樓集合住宅，痛批圖利建商。

吳呈賢表示，根據《非都市土地使用管制規則》及農委會多份函釋，全部顯示農牧用地若要變更為私設通路，必須符合「未臨接建築線」且「無通行道路」的要件，並須與農業設施直接相關，不能作為建築開發的便道；但1685地號本身就有道路，1688地號農地也臨路，根本不符合變更條件。

吳呈賢表示，此案原本因通道寬度不足，未達6米，限制樓地板總面積不得超過1000平方公尺；但透過農地變更為6米寬通路後，建案得以大規模開發5800平方公尺，容積暴增5.8倍，預估暴利上億元。

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