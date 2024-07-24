為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米持續靠近 氣象署提醒中南部、宜花留意超大豪雨

氣象署公布颱風期間降雨趨勢。（中央氣象署提供）

氣象署公布颱風期間降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/24 16:09

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風已升級為強颱，持續朝台灣靠近，今天雨勢已轉強。中央氣象署提醒，今天深夜至明天清晨颱風將通過北部上空，降雨會更明顯，中南部、宜蘭山區要留意超大豪雨，其他山區也會有豪雨，平地要留意大雨或豪雨，

今天下午3點，颱風中心位於宜蘭東南方約80公里處，以每小時23轉15公里速度向西北移動，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑已達250公里。

預報員劉宇其表示，颱風逐步靠近，北部、東北部會逐漸增強，目前最大累積雨量出現在太平山，已達超大豪雨等級。未來幾個小時中部南部雲系也旺盛，降雨強度強，高雄、屏東山區時雨量可達70毫米以上，屬於短延時強降雨，今晚至明天清晨降雨會越來越劇烈。

從未來定量降雨可見，今天雨勢已轉強，今天深夜到明清晨颱風通過北部上空，全台降雨會更明顯，中部、南部、宜蘭山區要留意超大豪雨，其他山區會有豪雨，平地要留意大雨或豪雨，澎湖也可能有局部性大雨，整體降雨會持續到明天白天。即使颱風進入台灣海峽，西半部、台東風雨仍明顯，直到週五颱風遠離降雨才會緩和，但中南部仍可能有局部豪雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強颱凱米持續靠近 氣象署：有雙眼牆特徵
2024/07/24 16:06

強颱凱米持續靠近 氣象署：有雙眼牆特徵
金門開第一槍！ 宣布明日停班課
2024/07/24 16:01

金門開第一槍！ 宣布明日停班課

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
未登陸就釀災！受凱米颱風影響 菲律賓13省傳洪水、土石流災情
2024/07/24 15:45

未登陸就釀災！受凱米颱風影響 菲律賓13省傳洪水、土石流災情
凱米風速達標準 北捷文湖線16:15停駛
2024/07/24 16:06

凱米風速達標準 北捷文湖線16:15停駛

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播