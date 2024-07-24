凱米持續靠近 氣象署提醒中南部、宜花留意超大豪雨

氣象署公布颱風期間降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/24 16:09

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風已升級為強颱，持續朝台灣靠近，今天雨勢已轉強。中央氣象署提醒，今天深夜至明天清晨颱風將通過北部上空，降雨會更明顯，中南部、宜蘭山區要留意超大豪雨，其他山區也會有豪雨，平地要留意大雨或豪雨，

今天下午3點，颱風中心位於宜蘭東南方約80公里處，以每小時23轉15公里速度向西北移動，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑已達250公里。

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預報員劉宇其表示，颱風逐步靠近，北部、東北部會逐漸增強，目前最大累積雨量出現在太平山，已達超大豪雨等級。未來幾個小時中部南部雲系也旺盛，降雨強度強，高雄、屏東山區時雨量可達70毫米以上，屬於短延時強降雨，今晚至明天清晨降雨會越來越劇烈。

從未來定量降雨可見，今天雨勢已轉強，今天深夜到明清晨颱風通過北部上空，全台降雨會更明顯，中部、南部、宜蘭山區要留意超大豪雨，其他山區會有豪雨，平地要留意大雨或豪雨，澎湖也可能有局部性大雨，整體降雨會持續到明天白天。即使颱風進入台灣海峽，西半部、台東風雨仍明顯，直到週五颱風遠離降雨才會緩和，但中南部仍可能有局部豪雨。

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