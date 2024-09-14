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    週日上國道注意！車流是平日1.2倍 塞車地雷路段曝

    國1南向129.8公里事故。（高公局提供）

    國1南向129.8公里事故。（高公局提供）

    2024/09/14 19:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（15日）上國道注意塞車！交通部高速公路局今晚（14日）說明，明天是中秋節前一個週日假日，預估仍有出遊潮，國道交通量大約是平日的年平均的1.2倍之多。

    高公局指出，預估明天國道交通量為108百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，也是平日年平均的1.2倍。

    高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南部地區的國1國3北向用路人於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

    另外，明天國道相關疏導措施包括15時-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

    今天（14日）下午15時，國1南向129.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中、外線車道，於15時21分排除，造成後方車流回堵5公里；15時16分在國1北向342.3公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於15時50分排除，造成後方車流回堵7公里；15時20分於國1南向165公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，15時47分排除，造成後方車流回堵6公里，都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

    國1北向342.3處事故。（高公局提供）

    國1北向342.3處事故。（高公局提供）

    國1南向165公里處事故。（高公局提供）

    國1南向165公里處事故。（高公局提供）

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