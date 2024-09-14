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    首頁　>　生活

    退休大學校長不唬爛！陳世雄經營有機農場 年收入百萬

    陳世雄（左）與彰化縣溪州鄉長江淑芬（右）持蜂巢，他分享自已養蜂的經驗。（記者顏宏駿攝）

    陳世雄（左）與彰化縣溪州鄉長江淑芬（右）持蜂巢，他分享自已養蜂的經驗。（記者顏宏駿攝）

    2024/09/14 18:34

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉公所舉辦地方農場巡禮，帶領民眾了解特色農家的經營手法，今天來到前明道大學陳世雄經營的「City Bear 有機農場」，陳世雄分享他靠著黑水虻、蜜蜂、烘咖啡等多項農業，年收入達百萬元的經驗。

    農業博士陳世雄大方分享他的有機農場經營模式，他說，自己擁有3分地，原本種植各式蔬菜，但他想要印證自己所學，起手式就是「有機栽培」，他覺得就算賠錢，也賺到健康，但沒想到這套方法，讓他意外增加「另一桶金」。

    他說，蜜蜂是環境的「哨兵」，農場周邊乾不乾淨，從蜂群的健康和數量就可探知一二，他從2個蜂箱開始飼養，不到2年已增加到50個，全因對蜜蜂的好奇，他讚歎「蜜蜂真是史上最完美的昆蟲」，而他只產百花蜜，因為要友善環境，也誠實的告訴消費者，農場周邊有什麼花就產什麼蜜，這是最健康的。

    而真正讓「City Bear 有機農場」出名的是「黑水虻」，陳世雄用黑水虻的幼蟲養蛋雞，省下大筆的飼料錢，近年來許多社團前來請益黑水虻的養殖，讓農場成為國內重要的黑水虻推廣中心。

    陳世雄說，他不用「金錢」去思考農場的產值，而是用「碳排放」，能減碳的技法，他就嘗試，每一種資材進到農場都要計算它的碳排放，這是一個「生態平衡」的有機農場，他無須再使用任何的化學資材做病害防治，這種操作手法非常適合地狹人稠的台灣。

    陳世雄建議青農，以自己的農場為基地，鑽研各式的有機操作，把自己的信念和手法分享在網路，一定會有追隨者，隨著時間的累積可以化為財富。他認為，「有機農業」應走入生活做「無限延伸」，現在很多安養中心都來他的農場見習，藉由園藝栽種和音樂吹奏，來達到「慢老」的目的。

    鄉長江淑芬感謝陳世雄無私的分享，她說，彰化縣目前正推動垃圾減量，如何把廚餘化為資源，校長有很多先進的做法，剛好可以提供給民眾思考。

    陳世雄分享經營有機農場的經驗。（記者顏宏駿攝）

    陳世雄分享經營有機農場的經驗。（記者顏宏駿攝）

    陳世雄（中）分享經營有機農場的經驗。（記者顏宏駿攝）

    陳世雄（中）分享經營有機農場的經驗。（記者顏宏駿攝）

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