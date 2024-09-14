平日雙人房3500元！觀光署推「平價優質旅宿」1700家名單曝光

小琉球是國旅熱點。（資料照）

2024/09/14 19:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內旅遊屢屢被抨擊旅宿價格太貴，許多民眾直接選擇出國玩；交通部觀光署在官方網站公布「平價優質旅宿」業者名單，參考公務人員出差住宿費上限，將價格訂在「平日雙人房」房價為3500元。

國人不喜歡國內旅遊、最大問題在於住宿價格，連許多國外的旅遊介紹和網紅都提醒過台灣的旅宿價格昂貴，嚇退不少外國遊客。

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觀光署今天（14日）說明，已在官方網站臺灣旅宿網設置「優宿專區」，收整全國超過千家旅宿業者的優惠方案，近期再與地方政府及國家風景區管理處合作，嚴選逾1700家平價優質旅宿。臺灣旅宿網除了可查詢全國合法旅宿業者名單外，近年也設置了「優宿專區」，作為整合「優惠」、「優質」住宿的資訊平台。

在住宿優惠部分，觀光署與縣市政府合作，鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，專區內除了一般住宿優惠外，也有搭配各地活動的優惠資訊，目前已有1000多項的優惠方案，如國旅卡住宿優惠、觀光署仲夏節活動「觀光暑．樂遊趣」、台北市政府「2025雙北世界壯年運動會」，以及協助振興花蓮震後觀光的「花蓮縣住房優惠」等，民眾可依據各地的活動主題、地區、業別、價格等條件進行篩選，找到符合需求的旅宿。

在優質住宿部分，觀光署再與縣市政府及國家風景區管理處攜手，以具有合法旅館或民宿登記證、通過稽查安檢，及參考2025年公務人員出差住宿費上限、平日雙人房3500元的標準，用「合法」、「安心」、「平價」等三大訴求，推出「平價優質旅宿」，全國共計逾1700家。

另外，為鼓勵旅客重遊花蓮，並再一次提升國人赴東部旅遊意願，觀光署推動「重遊花蓮 一來再來」方案，方案適用於花蓮地區，期間自今年9月1日到11月30日止，每人的身分證統一編號每月限使用1次，每房每晚最多折抵1000元。

更多各縣市平價優質旅宿名單及住宿優惠方案詳情，請至臺灣旅宿網「優宿專區」

（https://www.taiwanstay.net.tw/w）查詢。

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